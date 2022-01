Colonnine gratis Emilia-Romagna: dove ricaricare senza pagare

Tutte le colonnine gratis Emilia-Romagna, in città e nei centri commerciali, dove poter ricaricare la propria auto elettrica senza pagare.

Le colonnine gratis Emilia-Romagna sono sparse per tutto il territorio della regione centro-settentrionale, e permettono di effettuare rifornimento delle auto elettriche e ibride plug-in in maniera gratuita (al pari delle colonnine gratis in tutto il territorio nazionale.)

Con l’aumento delle auto elettriche in circolazione, e più in generale della potenza di ricarica, purtroppo le colonnine gratis sono molte di meno rispetto a prima. Tuttavia, ci sono ed è giusto segnalarle. Va detto che, ovviamente, si tratta di stazioni di ricarica a potenza ridotta, compresa tra i 7 e i 22 kW, quasi sempre nei pressi di centri commerciali e supermercati.

Colonnine gratis Emilia-Romagna: le Tesla Destination Charger sono aperte a tutti!

Se i Tesla Supercharger, con potenza superiore ai 200 kW, sono per ora un’esclusiva delle elettriche californiane, le più piccole wallbox Destination Charger sono invece sfruttabili da proprietari di auto elettriche di ogni tipo.

L’Emilia-Romagna conta un numero piuttosto elevato di queste colonnine davvero semplici da utilizzare, per le quali è sufficiente parcheggiare l’auto e inserire il cavo (senza app di sorta): sono disposte sia negli hotel, sia nei centri commerciali, come per esempio al Fidenza Village, dove ci sono due wallbox di fianco alle Fast Charge di Enel X; o al Centro Commerciale Ramonda (Reggio Emilia), dove anche in questo caso ce ne sono due da 22 kW.

Pur essendo tecnicamente èun altro Stato, abbiamo pensato di conteggiare anche San Marino, meta di solito piuttosto gettonata tra i turisti della Romagna: la piccola Repubblica conta due wallbox Tesla al Parking P7, in Piazzale Cava degli Umbri. Per scoprire le altre Tesla Destination Charger in Emilia-Romagna, vi rimandiamo al sito ufficiale.

Colonnine gratis Emilia-Romagna: le stazioni Enercoop

Ad ogni modo, la nota catena di supermercati e ipermercati ha integrato anche un servizio di erogazione energetica gratuita solo per la ricarica a 11 o 22 kW, attivabile passando la Carta Fedeltà Coop sul lettore apposito. In qualche caso, la colonnina dispone di un display dal quale far partire la ricarica.

Colonnine gratis Emilia-Romagna: i supermercati Iper

Sono gratis, anche le colonnine Iper, catena di supermercati che da ormai una decina d’anni dimostra di credere nella mobilità sostenibile.

Per usufruire del servizio occorre inserire il proprio codice fiscale sul sito o direttamente alla colonnina quando provvista di display. Il tempo di ricarica massimo è di due ore, la potenza intorno ai 7 o 11 kW a seconda di quanto è recente l’infrastruttura.

In Emilia-Romagna, al momento, è presente solo l’Iper di Savignano sul Rubicone (FC), dove si trovano quattro punti di ricarica nel contesto della Romagna Shopping Valley. Ricordiamo che Iper consente una ricarica fino a un massimo di due ore, dopo le quali è necessario scollegare l’auto e spostarla per lasciare l’accesso ad altri utenti.

Colonnine gratis Emilia-Romagna: il Decathlon

Alcuni punti vendita Decathlon dispongono di punti di ricarica gratuiti, come per esempio quelli di Ferrara, Bologna e Modena.

Si tratta sempre di colonnine piuttosto lente, ma come detto gratuite la cui attivazione richiede di passare la tessera RFID di Decathlon o, in altri casi, l’app ufficiale del gestore a cui il punto vendita si è appoggiato.

Colonnine gratis Lombardia: Aldi

La catena di discount tedesca Aldi ha installato colonnine gratis in due dei suoi punti vendita in Emilia-Romagna.

Il funzionamento è un po’ strano: serve infatti parcheggiare la vettura, entrare e chiedere al personale di far colonnina. Speriamo però che Aldi attivi il funzionamento tramite app o carta fedeltà, in modo da rendere tutto più agevole.

Ecco i supermercati Aldi con le colonnine gratis Emilia-Romagna:

Aldi Ferrara (Via Eridano 2/O)

Aldi Imola (Via Selice 13/A)

Colonnine gratis Emilia-Romagna: Tigros

Anche la catena di supermercati Tigros ha installato colonnine gratis nei parcheggi dei suoi punti vendita.

In molti casi si tratta di vere e proprie wallbox, un po’ come nel caso di Tesla, che si attivano tramite tessera del supermercato.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!