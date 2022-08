Hyundai Ioniq 2: cosa sappiamo fin’ora sull’elettrica economica

Pare proprio che sia in cantiere una Hyundai Ioniq 2, che sarà l’elettrica più economica della gamma Hyundai. Un percorso, quello delle Ioniq, che sta diventando di esempio anche per le altre case automobilistiche.

La Ioniq 5 ha gettato le basi di questa serie di modelli, mentre la Ioniq 6 si prepara alla commercializzazione. A sua volta, all’orizzonte si intravede un altro modello di grande interesse di cui iniziano a delinearsi i contorni. Si, sarà potrebbe essere proprio quella che chiamiamo Hyundai Ioniq 2, ovviamente il nome è tutt’altro che definitivo, a diventare l’auto elettrica più economica di Hyundai quando arriverà sul mercato.

Il sasso l’ha lanciato Andreas-Christoph Hofmann, responsabile marketing della filiale europea di Hyundai, all’Automotive News Europe Congress dello scorso Luglio. In quell’occasione si era lasciato scappare che una delle sfide per le case automobilistiche che operano in Europa è di riuscire a commercializzare auto elettriche con un prezzo intorno ai 20.000 euro. Un livello che al momento solo il Gruppo Renault è riuscito ad avvicinare con la Dacia Spring.

Se da una parte il gruppo Volkswagen, insieme ad Audi, Seat e Skoda, punta tutto sulle prestazioni, dall’altra i coreani, insieme ovviamente al Gruppo Renault ed a Stellantis, hanno saputo dimostrare nei decenni la propria competenza nell city car di successo.

Certo, una piccola auto elettrica pone le maggiori sfide dal punto di vista tecnico. Ma è anche vero che attualmente sono più vendute in Europa, vedi il successo della Fiat 500 elettrica.

Come potrebbe essere la Hyundai Ioniq 2?

Partiamo dall’ipotesi che le dimensioni siano simili a quelle dell’attuale Hyundai i10. Piccola, piccolissima, che significa anche meno peso da portarsi in giro. Una vera e propria sfida, perchè come ha ammesso Hofmann ad Automotive News Europe il mese scorso, il basso prezzo di un’auto elettrica di questo tipo e le sue dimensioni ridotte pongono una serie di problematiche tecniche. Non si può avere tutto, insomma. Certo, l’autonomia sarà quella di un’auto cittadina, ma l’esempio di Dacia Spring ha dimostrato che è tutto è possibile.

In questo momento on si prevede che il modello in questione sia così vicino. E’ di questo mese la notizia che Borg Warner, uno dei più importanti fornitori americani di componentistica per Hyundai, ha completato la progettazione di un motore elettrico che può raggiungere una potenza fino a 135 kW, pari a 184 CV. Con un motore di questo tipo, l’autonomia massima non dovrebbe superare i 300 km, che alla fine per un’auto cittadina va benissimo.

Ecco allora che la Hyundai Ioniq 2 potrebbe trasformarsi in realtà. Anche perchè le grandi potenze e le ammiraglie elettriche hanno il loro fascino, ma quando si tratta di prezzi di listino i sogni diventano incubi. Sarà, ma l’idea della Ioniq 2 compatta ha stuzzicato diversi designer con rendering che anticipano le possibili linee.

Se qui sopra abbiamo una Ioniq 2 ispirata alla Volkswagen Beetle, ed a Ioniq 6, qui sotto torna il muso della Ioniq 5, su dimensioni decisamente più compatte, come immaginato da Topelectricsuv.

Torniamo allora alla realtà. Tesla ha gettato la spugna avendo “congelato”, che si traduce come cancellato, il progetto di auto elettrica compatta da 25.000 dollari. Ma Hyundai prevede di presentare 11 modelli di veicoli elettrici entro il 2030, e dopo la Ioniq 5 ha annunciato che lancerà la Ioniq 6 in Europa alla fine di quest’anno. Non finisce qui, perchè ci si attende l’annuncio di una nuova Ioniq 7 ad inizio del 2023. Arriverà anche la Ioniq 2?

