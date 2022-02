Con Juice Style rendi il cavo di ricarica Booster 2 ancora più personale

Juice Style è la gamma di skin colorate per il Juice Booster 2, il cavo di ricarica da 22 kW compatibile con tutte le prese

Juice Booster 2 è il cavo di ricarica multi-presa e multi-uso che noi abbiamo provato di recente, il quale dispone di testine intercambiabili per adattarsi a tutti i tipi di prese, dalla Schuko tedesca alla domestica italiana, alla Modo 3 delle colonnine pubbliche fino alle prese industriali. Altro punto di forza è la capacità di caricare in AC fino a 22 kW e di poter fungere anche da wallbox.

Venduto di serie in color metallo, come quello della nostra prova, ora è possibile anche personalizzarlo grazie a Juice Style, la prima gamma al mondo con soluzioni styling per le stazioni di ricarica portatli. Si tratta di skin variopinte e originali, che non servono solo a rendere più personale il proprio cavo, ma anche a proteggerlo.

Juice Style: skin colorate e protettive

Le skin proposte da Juice Style coprono e proteggono la stazione di ricarica in modo ottimale: sono infatti resistenti al fuoco, e impediscono l’accumulo di calore durante le fasi di ricarica. Si tratta di semplici supporti a parete colorata, per trasformare il proprio Juice Booster 2 in una piccola opera d’arte.

La sicurezza è del resto fondamentale per il prodotto, che è stato costruito per essere altamente sicuro e resistente. Il cilindro che costituisce il nucleo nevralgico della colonnina portatile è infatti resistente a tonnellate di peso, e gode di un sistema software in grado di rilevare problemi sia propri del Booster, sia a lui esterni.

Le Skin disponibili

Le skin disponibili per il Booster 2 si trovano nella sezione Juice Style del sito Juice World, e sono ampiamente variegate. Una delle ultime prodotte è pensata per i proprietari delle vetture di Elon Musk: è interamente rossa con sfumatura gradiente, sulla quale si trova la scritta “I love my Tesla“.

Per gli amanti delle fantasie animali (finte), è possibile scegliere tra “Ladykiller“, con trama leopardata”; e “The Snake“, che riproduce la pelle verde brillante di un serpente.

Chi sogna l’estate può invece scegliere la skin “Palm Springs”, fantasia con foglie di foreste tropicali di quelle che si vedono nelle foto dei caraibi. Simpatica è invece la skin “Veggie“, che riproduce una pannocchia, mentre la “Paul Hamster” ha uno stile più industriale, visto che riproduce un disegno bidimensionale in bianco e nero con degli ingranaggi.

Anche i supporti

La personalizzazione di Juice Style riguarda anche i supporti dove appendere il proprio Juice Booster per un maggiore ordine.

Si fissano al muro, e sono disponibili in tre colori brillanti: rosso “Devil Red”, bianco “Snow White” e fucsia “Candy Pink”.

