Tesla e Porsche tremano: le Lucid Air sono più veloci in ricarica

Lucid Air può essere ricaricata più velocemente di una Tesla Model S o Porsche Taycan. Addio supremazia di Tesla e Porsche? Vediamo come stanno le cose. Il confronto è stato effettuato dagli americani di InsideEVs, utilizzando una stazione di ricarica rapida DC di Electrify America.

L’esperimento empirico ha visto una Lucid Air Dream Edition passare dallo 0% all’80% in 37 minuti, più altri 45 minuti per arrivare dall’80% al 100%. La differenza tra 0-80 e 80-100 è tipico della ricarica rapida a corrente continua, che rallenta significativamente dopo l’80%, indipendentemente dal veicolo.

Confermati tra l’altro i 300 kW di potenza massima di ricarica dichiarati da Lucid. Questo ha permesso all’Air di caricare il proprio pacco batterie a 50 kWh, che rappresenta la metà della capacità della batteria della Model S. Nei test effettuati in precedenza, la Model S aveva impiegato 15 minuti per raggiungere 50 kWh, mentre la Taycan avea impiegato 23 minuti per la stessa ricarica.

Da notare come ci siano perdite di carica significative per la ricarica veloce a corrente continua e, anche se Electrify America ha indicato ben 134 kWh erogati, questo non significa che l’Air Dream Edition abbia una batteria più grande di quanto indicato, ovvero 118 kWh.

C’è infatti da tenere in conto il calore generato dalla resistenza del cavo, problema sul quale sta lavorando Ford proprio per abbreviare i tempi di ricarica. Non solo, perché una parte dell’energia del caricabatterie potrebbe anche essere usata il raffreddamento della batteria stessa durante una ricarica ultra rapida.

Su fronte autonomia, Lucid ha dichiara che sono sufficienti 20 minuti di ricarica per aggiungere una percorrenza di 480 km, ogni minuto di ricarica corrisponde a 32 km più. Nel test l’Air ha aggiunto 320 km in circa 12 minuti e 480 km in circa 25 minuti. Numeri impressionanti per una vettura ed una casa automobilista al debutto assoluto, e che ovviamente sono da dimostrare sul lungo periodo.

