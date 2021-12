MG ZS EV: listino prezzi da 33.490 euro per l’elettrica cinese

Listino prezzi a partire da 33.490 fino a 40.140 € euro per MG ZS EV, il SUV elettrico che offre 440 e 320 km di autonomia massima.

Torniamo a parlare della MG ZS EV per il listino prezzi che in Italia parte da 33.490 euro. Un prezzo quindi concorrenziale per l’auto elettrica con motore elettrico da 105 kW (circa 140 CV), coppia di 353 N/m ed accelerazione 0-100 in 3,1 secondi.

La versione Long Range con una batteria da 70 kWh è disponibile fin dal lancio sul mercato, e offre un’autonomia di 440 km (WLTP) rispetto ai 263 km dell’attuale ZS EV con una batteria da 44,5 kWh. ZS EV è offerta anche in versione Standard Range con una batteria da 50,3 kWh e 320 km (WLTP) di autonomia.

Sul fronte tecnologico si segnalano il sistema di connettività MG iSMART e la strumentazione completamente digitale con display da 7 pollici che visualizza una varietà di informazioni. Tra le novità offerta dall’auto cinese, il caricabatterie wireless per il telefono, il bracciolo centrale per il passeggero posteriore, i vetri oscurati e il controllo del clima che include le bocchette posteriori e il filtro PM2.5.

Ricordiamo che è possibile ricaricare le auto elettriche senza spendere denaro alle colonnine gratuite.

MG ZS EV: Scheda Tecnica e allestimenti

Qui sotto la scheda tecnica della MG ZS EV con i relativi allestimenti, e tutte le caratteristiche per ogni singolo allestimento.

MG ZS EV Comfort

Standard Range Comfort

Long Range Luxury

Standard Range Luxury

Long Range Dimensioni e peso Lunghezza (mm) 4323 Larghezza (mm) 1809 Altezza (mm) 1649 Interasse (mm) 2581 Altezza da terra (mm) 161 Spazio del portabagagli posteriore (Sedili alzati/abbassati,L) 488/1166 Massa a vuoto (kg) 1620 1620 1610 1620 Massa tecnicamente ammissibile a pieno carico (kg) 2060 2070 2060 2070 Massa a carico tecnicamente ammissibile su ogni asse (kg) 1045/1080 Capacità di traino (non frenato, kg) 500 Capacità di traino (frenato, kg) 500 Motore elettrico e batteria Tipo Motore PMS Potenza netta massima (kW) 130 115 130 115 Coppia massima (Nm) 280 Batteria (kWh) 51 72 51 72 Potenza massima del caricabatterie di bordo (kW) 6,6 11 6,6 11 Tempo di ricarica DC (30~80%) ~30min Tempo di ricarica DC (5~80%) ~40min Prestazioni Velocità massima (km/h) 175 Accelerazione 0~50km/h (s) 3,6 Accelerazione 0~100km/h (s) 8,6 Autonomia EV – WLTP (km) 320 440 320 440 Consumo di energia (Wh/km) 178 178 173 178 Caratteristiche Sicurezza Allarme ● ● ● ● Immobilizer ● ● ● ● Sistema E-call ● ● ● ● ESP ● ● ● ● EBA ● ● ● ● Partenza in salita assistita ● ● ● ● ESS ● ● ● ● HDC ● ● ● ● Auto hold ● ● ● ● EPB ● ● ● ● Sicura per bambini nelle porte posteriori ● ● ● ● Sedile posteriore ISOFIX con cinghia superiore e ancoraggio inferiore ● ● ● ● Sensore pioggia – – ● ● TPMS diretto ● ● ● ● Airbag Airbag frontali per guidatore e passeggero ● ● ● ● Airbag laterali per guidatore e passeggero ● ● ● ● Airbag laterali a tendina per guidatore e passeggero ● ● ● ● Disattivazione airbag lato passeggero ● ● ● ● Sistema di assistenza Sistema cruise control adattivo (ACC) ● ● ● ● Controllo intelligente degli abbaglianti (IHC) ● ● ● ● Sistema di assistenza velocità (SAS) ● ● ● ● Avviso di collisione anteriore (FCW) ● ● ● ● Frenata d’emergenza automatica (AEB) ● ● ● ● Avviso di deviazione dalla corsia (LDW) ● ● ● ● Assistenza ingorghi stradali (TJA) ● ● ● ● Riconoscimento dei segnali stradali (TSR) ● ● ● ● Sistema di assistenza al mantenimento di corsia (LKA) ● ● ● ● Avviso di cambio di corsia (LCW) ● ● ● ● Mantenimento della corsia di emergenza (ELK) ● ● ● ● Monitoraggio dei punti ciechi (BSM) – – ● ● Allerta traffico posteriore (RTA) – – ● ● Luci Fari diurni a LED ● ● ● ● Fari anteriori a LED ● ● ● ● Fari posteriori a LED ● ● ● ● Fendinebbia posteriori ● ● ● ● Sensore crepuscolare ● ● ● ● Luce centrale superiore di frenata ● ● ● ● Assistenza al parcheggio Sensore di parcheggio posteriore ● ● ● ● Telecamera posteriore ● ● – – Telecamera a 360° – – ● ● Cinture di sicurezza Anteriore 3 punti + pretensionatore e limitatore di carico ● ● ● ● Posteriore 2 lati 3 punti + pretensionatore e limitatore di carico ● ● ● ● Segnale di avviso delle cinture di sicurezza anteriori e posteriori ● ● ● ● Esterni Roof Rail ● ● ● ● Spoiler ● ● ● ● Tergicristallo anteriore senza telaio ● ● ● ● Tergicristallo posteriore ● ● ● ● Finestrini oscurati ● ● ● ● Specchietti esterni Termici ● ● ● ● Con indicatore di direzione ● ● ● ● Ripiegamento automatico – – ● ● Colore carrozzeria ● ● ● ● Maniglie delle portiere Colore carrozzeria ● ● ● ● Parzialmente cromate ● ● ● ● Interni e comfort Presa da 12V ● ● ● ● Copertura bagagliaio ● ● ● ● Lampada bagagliaio ● ● ● ● Limitatore di velocità ● ● ● ● Pomello del cambio ● ● ● ● Maniglie portiere cromate ● ● ● ● Parasole con specchio ● ● ● ● Fari con funzione home ● ● ● ● Specchio retrovisore interno con anti-abbagliante manuale ● ● ● ● Tetto apribile con funzione anti-pitch – – ● ● Tetto panoramico – – ● ● Sistema V2L (veicolo da caricare) per ricaricare dispositivi esterni ● ● ● ● Climatizzatore Climatizzazione dell’aria condizionata ● ● ● ● Prese d’aria posteriori ● ● ● ● Aria condizionata con purificazione PM2,5/polline ● ● ● ● Alzacristalli Alzacristalli elettrico ● ● ● ● Lato guida con alzacristalli automatico ● ● ● ● Funzione anti-pitch lato guidatore ● ● ● ● Volante Pelle ● ● ● ● Multifunzione ● ● ● ● Regolazione in 2 posizioni ● ● ● ● Modalità di guida elettrica Selezione della modalità di guida ● ● ● ● Sistema di recupero dell’energia cinetica (KERS) ● ● ● ● Infotainment Display digitale 7″ Touch-screen 10.1″ DAB+ ● ● ● ● Altoparlanti 4 4 6 6 Effetto sonoro 3D – – ● ● 2 microfoni ● ● ● ● 5 porte USB (incluse 2 porte di tipo C) ● ● ● ● Ricarica wireless per cellulare – – ● ● Bluetooth ● ● ● ● Sistema di connettività MG iSMART Lite ● ● ● ● Navigazione ● ● ● ● Ricarica programmata ● ● ● ● CarPlay/Android auto ● ● ● ● Sistema di connettività MG iSMART – – ● ● Controllo remoto – – ● ● Comando vocale – – ● ● Previsioni meteo – – ● ● Informazioni sul traffico in tempo reale con tempi di percorrenza – – ● ● Sincronizzazione del viaggio e dell’agenda – – ● ● Musica in streaming Amazon Prime – – ● ● Aggiornamento firmware via etere (OTA) – – ● ● Chiusura centrale Blocco remoto ● ● ● ● Apertura senza chiave ● ● ● ● Avvio con un solo pulsante ● ● ● ● Sedili Sedile guidatore regolabile in 6 posizioni ● ● ● ● Sedile passeggero regolabile in 4 posizioni ● ● ● ● Sedile guidatore con regolazione elettrica – – ● ● Sedile passeggero con regolazione manuale ● ● ● ● Tasca portadocumenti su retro sedili anteriori – – ● ● Sedili in tessuto ● ● – – Sedili in Ecopelle+PVC – – ● ● Riscaldamento sedili anteriori ● ● ● ● Sedili posteriori con bracciolo centrale – – ● ● Sedili posteriori ripiegabili e frazionati 40:60 ● ● ● ● Cerch e pneumatici 215/55 R17 ● ● ● ● Cerchi in lega da 17″ con copertura aero ● ● ● ● Kit riparazione pneumatici ● ● ● ● Colori esterni Dover White ● ● ● ● Pebble Black o o o o Diamond Red o o o o Como Blue o o o o Medal Silver o o o o Colore interni Black ● ● ● ●

Listino prezzi MG ZS EV

Il listino prezzi è semplice, con i due allestimenti Comfort e Luxury, nei due tagli di batterie, con vernice metallizzata o meno.

MG ZS EV COMFORT 51 kWh 33.490 € MG ZS EV COMFORT 51 kWh Vernice Metallizzata 34.140 € MG ZS EV LUXURY 51 kWh 34.990 € MG ZS EV LUXURY 51 kWh Vernice Metallizzata 35.640 € MG ZS EV COMFORT 72 kWh 37.990 € MG ZS EV COMFORT 72 kWh Vernice Metallizzata 38.640 € MG ZS EV LUXURY 72 kWh 39.490 € MG ZS EV LUXURY 72 kWh Vernice Metallizzata 40.140 €

—–

