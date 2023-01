Pikaboost è il kit che trasforma qualsiasi bici in e-bike

Bastano 30 secondi per trasformare una normale bicicletta in una e-bike, grazie al kit Pikaboost di Lavall. Un sistema semplice ma geniale, che come accade in questi casi ci fa chiedere: ma perchè non ci hanno pensato prima?

Come funziona il kit di conversione e-bike Pikaboost?

Fin’ora i kit di conversione per e-bike richiedevano lo smontaggio delle parti originali della bicicletta, come la ruota anteriore, per alimentare la bici. A causa del procedimento complesso e laborioso, una volta completata l’installazione, ovviamente in pochi hanno voglia di smontare tutto e rimontare il kit su un’altra bici.

Con Pikaboost un controller, un mozzo motorizzato e una batteria vengono montati sulla vostra bicicletta, per trasformare la vostra vecchia bici in una bici elettrica da usare magari anche su terreni accidentati e una guida più fluida, riducendo così lo stress sulle vostre articolazioni.

Il bello è che è possibile montarlo rapidamente tra il reggisella e la ruota posteriore senza bisogno di attrezzi. Ciò significa anche che è possibile cambiare facilmente PikaBoost da una bicicletta all’altra. In questo modo è molto più facile utilizzare il kit su biciclette da strada, condivise o a noleggio.

Non ha bisogno di ricarica grazie alla frenata rigenerativa

Il PikaBoost ha un’autonomia massima di 30 km in modalità di assistenza elettrica completa, ma uno dei punti di forza è il design ottimizzato del vano batteria. Può infatti ospitare una batteria al litio 18650 sostituibile in modo semplice per rendere il PikaBoost più adatto a una gamma più ampia di modelli e a una varietà di scopi di guida.

Per questo motivo è possibile acquistare un vano batteria aggiuntivo con batterie di riserva per raddoppiare l’autonomia e sostenere le lunghe pedalate senza bisogno di installazioni supplementari.

Le biciclette elettriche possono svolgere un ruolo importante nella lotta al cambiamento climatico, perché il trasporto elettronico riduce le emissioni di CO2 alla fonte e abbassa l’impronta di Co2 per ottenere un ambiente veramente a basse emissioni di carbonio.

Il sistema di rigenerazione intelligente risolve radicalmente il problema dell’invecchiamento della batteria, riducendo notevolmente il numero di ricariche e minimizzando la perdita di energia. L’intensità del processo di recupero dell’energia viene regolata gradualmente da piccola a grande per evitare rallentamenti improvvisi e frustrazione durante la corsa.

E’ possibile trovare il kit a prezzo scontato su Indiegogo a 310 euro + 45 euro di spedizione per l’invio del kit in Italia.

—–

