Microlino Lite e la Concept Microlino Spiaggina le novità elettriche a Parigi

Micro presenta al Salone di Parigi il nuovo Microlino Lite, variante divertente di Microlino per i clienti più giovani, la Concept Microlino Spiaggina, che evoca la Dolcevita italiana intrisa di glamour e spensieratezza.

Ricordiamo che Micro è un’azienda svizzera, con la produzione del Microlino elettrico a Torino già iniziata la scorsa estate e 35.000 prenotazioni già effettuate.

L’anteprima mondiale di Microlino Lite

Microlino Lite è prossimo alla produzione ed è una variante di Microlino dedicata ai clienti più giovani. L’autonomia è simile a quella di Microlino ma la velocità massima è limitata a 45 km/h, rientrando così nella categoria L6e. In questo modo, Microlino Lite può essere guidato anche senza la patente di guida.

Microlino Lite si differenzia inoltre in alcuni dettagli dal suo fratello “maggiore”: presenta un inserto nero lucido al posto della luce a LED anteriore e posteriore; un paraurti anteriore nero ed una nuova e combinazione di colori.

Microlino Lite entrerà in produzione nel 2023. I prezzi di vendita saranno leggermente inferiori rispetto a quelli di Microlino.

Anteprima mondiale del Concept Microlino Spiaggina

Sotto i riflettori del Salone dell’Auto di Parigi anche Microlino Spiaggina Concept, ispirata alla leggendaria serie di veicoli iconici di piccole dimensioni prodotti negli anni Sessanta, come la la Fiat Jolly su base 500. Prive di tetto rigido e portiere, erano vetture esclusive, amate dal jet-set internazionale che le utilizzava per godersi il sole, il mare e le vacanze ma anche per vivere le notti luccicanti della “Dolce Vita” nelle località balneari più famose d’Europa.

Microlino Spiaggina è caratterizzata da elementi di design tipicamente italiani e da soluzioni ricercate che reinterpretano in chiave moderna quegli anni irripetibili. Il tetto in tela a strisce bianche e blu, abbinato perfettamente agli interni bianchi e blu con dettagli esclusivi, come le cuciture a forma di onda sui sedili, richiamano elementi marini.

Ispirati al mondo della nautica, il pavimento dell’abitacolo e del bagagliaio presentano un rivestimento in legno e tutti i materiali sono impermeabili, permettendo ai clienti di viaggiare nelle più rinomate località marittime senza preoccupazioni. Microlino Spiaggina è completamente aperta sulle fiancate e sulla parte posteriore per regalare ai clienti un’esperienza di guida open air e godere della brezza estiva.

La produzione di Spiaggina Concept in serie limitata è prevista per la prossima estate.

Scheda tecnica di Microlino

Ecco le caratteristiche tecniche di Microlino:

Velocità Max. 90 km/h

Accelerazione (0-50 km/h) 5 s

Potenza nominale 12.5 kW

Picco di potenza 19 kW

Coppia 89 Nm

Autonomia 91/177/230 km

Batteria 6 kWh, 10.5 kWh, 14 kWh

Tempo di ricarica 0-80% 4h (Batteria 6 kWh)

3h (Batteria 10.5 kWh)

—–

