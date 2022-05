Nio ES7: il nuovo SUV elettrico della “Tesla cinese”

Nio ES7 è il nuovo SUV elettrico del produttore cinese con due motori elettrici da 652 CV, 870 N/m di coppia e tanta accelerazione

Nio ES7 è il terzo SUV del costruttore cinese considerato la “Tesla d’oriente” per la tecnologia, il design e la qualità delle sue vetture.

Si posiziona tra ES6 ed ES8 e potrebbe fare concorrenza in Europa a vetture come la stessa Tesla Model Y, Aiways U5 e BMW iX3. Non ci sono ancora tanti dettagli perché il produttore li svelerà in occasione del prossimo Nio Day a luglio, ma sappiamo che è un’auto fondamentale per i suoi piani di espansione in Europa, partita dalla Norvegia.

Le caratteristiche di Nio ES7

Il design è in linea con gli altri modelli della gamma. Nulla di originale o stupefacente, ma “fa il suo” ed è vicino soprattutto alla berlina Nio ET7, con cui condivide anche molta della tecnologia. Nuovi, però, i sensori sopra il parabrezza con il Lidar al centro e una fotocamera su ogni lato.

Rispetto agli altri SUV del marchio, il posteriore si distingue per un design molto pulito, costituito unicamente da una barra luminosa al centro, nera, che percorre tutta la larghezza. I colori visti sono grigio o nero, ma è probabile che arriveranno anche altre tinte.

Come la ET7, Nio ES7 sorge su piattaforma NT2.0 di seconda generazione, e insieme a lei costituisce la rosa di modelli con cui l’azienda vuole fare il debutto definitivo nel Vecchio Continente, e molto probabilmente ci sarà anche l’Italia.

Prestazioni

Nio ES7 dispone di due motori elettrici, uno anteriore e uno posteriore, per una potenza combinata di 652 CV e una coppia massima di 850 N/m, che gli permette nonostante il peso di 2,6 tonnellate di raggiungere i 100 km/h in 4 secondi.

—–

