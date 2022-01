L’ultimo Robotaxi di Waymo non ha nemmeno il volante!

Waymo sta lavorando con Geely a Göteborg per lo sviluppo del primo robotaxi elettrico privo persino di volante e pedali all'interno

Waymo, la società di Alphabet (Google) dedicata allo sviluppo della guida autonoma, nell’ottobre 2020 ha inaugurato il suo servizio di Robotaxi a Phoenix, in Arizona. Da allora lo sviluppo non si è fermato, e anzi nell’ultimo anno ha lavorato con Volvo–Geely nella progettazione di un veicolo autonomo che, per la prima volta, elimina totalmente il volante.

Il veicolo elettrico autonomo è stato progettato ed è ora in fase di sviluppo a Göteborg, in Svezia, e sarà realizzato con marchio Zeekr, la stessa azienda di auto elettriche ad alte prestazioni scorporata da Lynk & Co che abbiamo conosciuto con la bellissima Zeekr 001.

Un monovolume senza volante e senza montanti

Naturalmente elettrico, questo veicolo ha le sembianze di un monovolume privo di montante B che presenta un pavimento completamente piatto grazie alla disposizione “a skateboard” della batteria. Ne deriva un’altezza ridotta, che rende più agevole l’ingresso e l’uscita dei passeggeri i quali possono sfruttare l’ampia apertura fornita dalla coppia di porte scorrevoli.

La forma monovolume, tra le altre cose, permette di avere tanto spazio per testa e gambe, anche in prima fila vista l’assenza sia del volante che dei pedali. Al loro posto, gli occupanti avranno a loro disposizione sedili reclinabili e regolabili, schermi e carica batterie.

Il nuovo veicolo, che soddisferà tutti gli standard di sicurezza statunitensi a riguardo, si unirà alla già presente flotta Waymo One nei prossimi anni. Saranno i regolatori federali a stabilire quale anno sarà, motivo per cui Waymo ancora non può dare date certe.

