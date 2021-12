5 auto ibride in promo a Dicembre 2021 sotto ai 16.000 €

1 di 6: 5 auto ibride in promo

Quali sono le auto ibride più economiche? In attesa che si concretizzino gli incentivi statali, ecco una piccola lista delle auto ibride sotto ai 16.000 €, secondo le offerte auto disponibili nel mese di Luglio 2021.

Si tratta ovviamente di modelli di piccole dimensioni, adatte alla città soprattutto per la presenza del motore ibrido, ma con le quali si possono affrontare anche viaggi per andare in vacanza. Vediamo insieme le occasioni migliori del mese tra sconti, anticipo zero e prima rata praticamente nel 2021.