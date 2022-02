Fiat completa l’elettrificazione della sua gamma con il lancio della nuova 500X Hybrid.

Fiat 500X Hybrid 2022 monta la nuova motorizzazione Hybrid 48 Volt. Prosegue anche la partnership con (RED): 500X Hybrid è disponibile infatti nell’allestimento della Serie Speciale. Inoltre, su tutte le versioni di 500X dotate del propulsore ibrido è presente il logo identificativo “Hybrid” sul portellone posteriore, formato da due foglie con gocce di rugiada di colore blu ad indicare l’evoluzione tecnologica del motore.

Fiat 500X Hybrid 2022: nuovo motore

Il nuovo motore che equipaggia Fiat 500X Hybrid 2022 non è solo sostenibile per l’ambiente e accessibile per i bassi costi di gestione. In realtà, rappresenta anche lo stato dell’arte di una tecnologia che vuole essere innanzitutto semplice e incentrata sull’uomo, all’insegna del “Tech it easy”, di un progresso che non ha bisogno di complicati libretti di istruzione per essere utilizzato in tutte le sue potenzialità.

Il segreto delle prestazioni di 500X Hybrid sta nella sinergia tra il motore di nuova generazione FireFly, un turbo benzina a 4 cilindri da 1.5 litri in grado di erogare fino a 130 CV con una coppia di 240Nm, e l’e-motor da 48 Volt e 15 KW, alloggiato nel nuovo cambio automatico a doppia frizione a 7 velocità.

Grazie alla tecnologia ibrida avanzata, il lavoro del FireFly viene integrato dal supporto di un motore elettrico BSG che permette un avvio silenzioso e 100% elettrico, e dall’e-motor che migliora l’efficienza e la dinamica del veicolo, permettendo anche di viaggiare a motore termico spento.

Inoltre, risulta il più brillante in gamma raggiungendo i 100km/h in soli 9,4 secondi perché l’e-motor eroga coppia in maniera pressoché istantanea, quindi supporta prontamente la performance del termico in fase di ripresa e ne ottimizza il rendimento, mitigando l’effetto turbolag e garantendo prontezza di risposta alle richieste dell’acceleratore. Analogamente se la manovra parte da puro elettrico, ci sarà l’accensione del termico a integrare la richiesta di potenza.

I benefici dell’alimentazione ibrida sono molteplici, a iniziare dalla partenza in modalità 100% elettrica, fluida, silenziosa e che non spreca benzina. Ugualmente la guida può proseguire in modalità totalmente elettrica, compatibilmente con la richiesta di potenza e la carica della batteria (e-launch). Inoltre, è possibile sfruttare la sola alimentazione elettrica per la funzione di e-creeping, utile per effettuare brevi e ripetuti spostamenti in avanti senza premere sull’acceleratore, come ad esempio in coda (e-queueing). Anche le operazioni di parcheggio si possono effettuare in modalità 100% elettrica, sia in prima che in retromarcia (e-parking). Inoltre, l’alimentazione ibrida è progettata per recuperare energia sia in fase di frenata che di decelerazione.

Fiat 500X Hybrid 2022: design

Rinnovato anche il look esterno col lancio del Model Year 2022: il frontale ha adottato il nuovo logo “500” mentre al posteriore trova posto il vigoroso lettering “Fiat”, sinonimo di appartenenza e personalità. Due dettagli di design che rendono ancora più moderna la 500X strizzando l’occhio al look and feel della Nuova 500 elettrica.

Disponibile negli allestimenti Cult, Club, Cross e Sport e con i due body Hatchback e Dolcevita con soft top, la gamma 500X include i motori 1.0 GSE T3 120CV FWD, 1.3 MULTIJET 95 CV e 1.6 MULTIJET II 130CV che, insieme alla neonata versione Hybrid, costituiscono un’offerta in grado di soddisfare tutti i bisogni di mobilità della clientela.

500X CLUB 1.5 130CV HYBRID ha un prezzo di listino € 29.400, in promo a € 25.380 oppure € 23.380 solo con finanziamento contributo prezzo di FCA Bank.

