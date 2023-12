Jeremy Clarkson fa un importante annuncio, i fan ridono.

Amazon Prime Video ha confermato il rinnovo per una quarta stagione di “Clarkson’s Farm“, la serie televisiva che segue le vicende dell’ex presentatore di “Top Gear”, Jeremy Clarkson, nella sua nuova vita come agricoltore nelle campagne inglesi. Jezza ha colto l’occasione per un importante annuncio, dedicato a tutti i fan.

Ovviamente Clarkson lo fa alla sua maniera, con un divertentissimo video postato su Instragram, insieme alla moglie ed al fido aiutante Kaleb. I due però non si intendono, e il filmato deve essere un po’ “aggiustato”:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diddly Squat Farm Shop (@diddlysquat.farmshop)

Questo annuncio segue una serie di speculazioni sul futuro della serie, accentuate da commenti controversi fatti da Clarkson riguardo Meghan Markle. Nonostante queste polemiche, la decisione di Amazon di procedere con una nuova stagione testimonia la popolarità e l’interesse del pubblico per il format e il personaggio di Clarkson.

La serie, che ha debuttato su Amazon Prime Video, ha catturato l’attenzione di un vasto pubblico grazie all’approccio ironico e sincero di Clarkson alla gestione di una fattoria, nonostante la sua precedente mancanza di esperienza nel settore agricolo. “Clarkson’s Farm” offre uno sguardo umoristico ma informativo sui problemi reali che gli agricoltori affrontano quotidianamente, con un focus particolare sulle sfide e le soddisfazioni della vita rurale inglese.

La conferma della quarta stagione, avvenuta con l’annuncio all’addio di The Grand Tour, rappresenta quindi non solo un successo per Clarkson e il team di produzione, ma anche un segnale dell’interesse crescente del pubblico verso tematiche legate all’agricoltura, settori spesso trascurati nei media mainstream. Resta da vedere come la serie evolverà in questa nuova stagione, ma le aspettative sono alte sia da parte dei fan che della critica.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD