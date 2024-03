Bentayga EWB Azure V8 “Kingfisher” rappresenta l’apice della personalizzazione e dell’esclusività di Bentley, frutto della collaborazione con Mulliner.

Bentley presenta il primo Bentayga EWB Azure V8 in duo-tone “Kingfisher”, un vero gioiello della personalizzazione realizzato a mano dalla divisione bespoke Mulliner. Questa vettura rappresenta un’ulteriore conferma della tendenza in crescita verso la richiesta di auto completamente personalizzate. Tra le caratteristiche uniche richieste dai proprietari infatti spicca la finitura esterna bicolore, che ha spinto Bentley Motors ad anticipare di 12 mesi l’introduzione di finiture bicolore per Bentayga EWB.

Oltre alle innumerevoli configurazioni possibili offerte dalla lista opzioni standard di Bentley, i futuri proprietari sono invitati a partecipare attivamente nella creazione di veicoli unici, in un processo che Mulliner definisce di “co-creazione”. Schemi di colori vivaci, materiali su misura e caratteristiche personalizzate sono accolti come una sfida entusiasmante nelle officine Mulliner, dove designer e artigiani qualificati lavorano per realizzare queste visioni su quattro ruote completamente personalizzate.

Il “Kingfisher” Bentayga EWB nasce dalla richiesta di una coppia di Irvine, California, che desiderava un Bentayga EWB Azure V8 First Edition. Originariamente intenzionati a selezionare colori esterni e finiture interne dal vasto assortimento di configurazioni standard, si sono lasciati ispirare a esplorare opzioni più personalizzate grazie all’intervento del Manager Design di Mulliner, Phill Dean. Attratti dal vibrante blu elettrico metallico “Kingfisher”, hanno deciso di abbinarlo a un colore contrastante per enfatizzare lo stile Blackline, dando vita a un processo che ha anticipato l’introduzione dell’opzione bicolore su Bentayga EWB.

L’edizione “One of One” del Bentayga, con la sua estetica accattivante di Onyx su Kingfisher Blue, è stata concepita per brillare sotto il sole della California. La specifica Azure, focalizzata sul benessere, unita alle configurazioni Blackline e Touring, oltre a richieste specifiche come i vetri posteriori oscurati e la rimozione delle lettere Bentley dal portellone, conferiscono a questo veicolo un carattere distintivo e raffinato.

La finitura Onice scelta per cofano, tetto e parte superiore della carrozzeria si integra perfettamente con la griglia nera lucida, le prese d’aria anteriori, le linee laterali e il diffusore posteriore della specifica Blackline. Crea un contrasto drammatico con la finitura blu Kingfisher, mentre il tetto e l’abitacolo scuri creano un’impressione visiva più bassa e più sportiva. La suddivisione cromatica è ripetuta nei cerchi da 22” a dieci razze con finitura verniciata nei colori Kingfisher e Beluga. Gli stemmi sui cerchi Bentley autolivellanti aggiungono il tocco finale all’esterno.

Gli interni di questa Bentayga EWB unica sono tanto straordinari quanto meticolosamente realizzati. Con una configurazione a quattro posti, l’impianto audio Naim e l’illuminazione d’atmosfera. L’abitacolo è in una spettacolare combinazione di pelle mandarino e blu imperiale. L’impiallacciatura di Koa a poro aperto, leggera, contemporanea e sostenibile è stata scelta per la fascia, la console centrale posteriore e gli interni delle portiere. Ma sono i lampi di pelle Kingfisher ad avere l’impatto più drammatico, apparendo sui cuscini dei sedili, sulla fascia inferiore, sulla linguetta delle sei sul volante, sulla leva del cambio e sui rivestimenti delle portiere.

Una cassetta Mulliner fornisce sicurezza per gioielli e oggetti di valore e viene consegnata in una combinazione di pelle Blu Imperiale e Mandarino, con Alcantara Blu Imperiale per le superfici interne. Gli emblemi dei sedili Bentley sono ricamati in Kingfisher, con lo stesso colore utilizzato per le cuciture a contrasto in tutto l’abitacolo. Anche i sovratappeti Imperial Blue sono dotati di micro bordino Kingfisher con cuciture mandarino e bordatura esterna.

Copyright Image: Sinergon LTD