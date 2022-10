Bentley Bentayga S Hybrid e Azure Hybrid: con queste due novità, il 50% dell’intera gamma di modelli Bentley, sette modelli su 14, è ora disponibile con una motorizzazione ibrida. L’insieme, del propulsore benzina V6, il motore elettrico e la nuova batteria da 18,0

kWh che equipaggiano Bentayga Hybrid offrono una notevole ampiezza di prestazioni, dalla pace della modalità EV a emissioni zero, all’emozionante accelerazione garantita dal lavoro combinato dei motori.

Nessuna delle due scelte rappresenta un compromesso; entrambi i modelli sono ugualmente in grado di percorrere oltre 40 chilometri in modalità EV a emissioni zero, ed entrambi offrono le eccezionali prestazioni che i proprietari di Bentley si aspettano.

Bentley Bentayga S Hybrid: caratteristiche

Il nuovo Bentayga S Hybrid segue l’introduzione della Flying Spur S Hybrid all’inizio di quest’anno, il che significa che i futuri proprietari possono ora assecondare la loro passione per le prestazioni sportive e il design esclusivo, usufruendo al contempo dei numerosi vantaggi che offre un gruppo propulsore elettrificato.

Con una potenza combinata di 456 CV, il propulsore a benzina TFSI V6 da 3,0 litri e il motore-generatore elettrico da 100 kW sono in grado di far scattare il Bentayga S Hybrid da zero a 100 km/h in soli 5,3 secondi, con una velocità massima di 254 km/h. Prestazioni e comfort, vengono sottolineate dal gruppo propulsore ibrido grazie alla capacità del motore elettrico di erogare tutta la sua coppia in modo istantaneo.

Come il suo compagno di scuderia con motore V8 – il nuovo Bentayga S Hybrid offre una guida ancora più coinvolgente, grazie alla presenza (in modalità Sport) di evoluzioni sonore nel vano motore che integrano il suono del V6 TFSi assicurando un carattere più sportivo alla vettura.

Design: una potente dichiarazione di intenti

Il carattere rivolto alle prestazioni di Bentayga S Hybrid è chiaro fin dal primo sguardo. Come per tutti i modelli S di Bentley, la caratteristica specifica Blackline sostituisce il nero con il metallo lucido su tutti i dettagli esterni, ad eccezione del badge Bentley “wings”. L’effetto è accentuato dalle soglie laterali e dagli specchietti retrovisori neri, dai fari a tinta scura, dalla griglia e dal bordo del radiatore neri e dal paraurti anteriore in stile Speed.

I caratteristici cerchi da 22 – montati in modo che le razze puntino nella stessa direzione su entrambi i lati dell’auto – attirano l’attenzione, con la scelta di finiture in argento, nero o nero e metallo lucido che contrastano con le pinze dei freni Bentley verniciate in rosso. Nella parte posteriore uno spoiler sul portellone in stile Speed, fari posteriori oscurati e doppi terminali di scarico ovali accoppiati neri completano il pacchetto Blackline.

All’interno, il pregevole abitacolo dai dettagli contemporanei è caratterizzato da una combinazione di pelli, lavorate in modo impeccabile e dalla particolare finitura e gradevolezza tattile del tessuto Dinamica, che si rivela un tributo per il suo utilizzo negli sport motoristici. Dinamica è disponibile in una ampia scelta di colori, accuratamente selezionati per creare un’atmosfera sportiva all’interno dell’abitacolo.

Un ulteriore tocco distintivo lo troviamo nella strumentazione digitale per il conducente, caratterizzata da quadranti dal design “performance” come quelli del Bentayga Speed, ma con l’aggiunta di un misuratore di potenza PHEV all’interno del contagiri. I sedili scanalati e gli emblemi “S” sul fascione, le pedane e i poggiatesta distinguono ulteriormente la “S” ibrida dalla sorella Azure.

Bentayga Azure Hybrid

I modelli Azure di Bentley, pur essendo pienamente in grado di offrire prestazioni entusiasmanti, pongono in primo piano le caratteristiche di benessere comfort a bordo e rendendo ogni viaggio un’esperienza rilassante, indipendentemente dalla distanza.

Una volta fuori dall’ambiente urbano, la potente combinazione del propulsore a benzina V6 da 3,0 litri e del motore elettrico continua a garantire un’esperienza di guida silenziosa e raffinata. I due fattori più importanti che influisco sul relax a bordo sono il comfort di marcia e l’NVH (Noise, Vibration and Harshness).

Bentayga Azure Hybrid esalta il benessere dei suoi occupanti attraverso una combinazione di design, tecnologia e maestria artigianale. I dettagli dell’equipaggiamento comprendono la Specifica Comfort dei sedili anteriori, che offre fino a 22 regolazioni e una funzione di riscaldamento e ventilazione per mantenere la temperatura ottimale del corpo per il comfort e non da ultimo l’attenzione alla guida.

Benessere & Design

L’importanza del colore, della consistenza dei materiali e del piacere tattile è pienamente apprezzata dalla squadra di Colour and Trim di Bentley, le cui specifiche per Bentayga Azure Hybrid includono il “wellness quilting“, che offre il piacere visivo e tattile di una esclusiva tappezzeria trapuntata a diamante realizzata con precisione.

Tre impiallacciature a poro aperto – Noce scuro, Noce tagliato a corona e Koa – offrono una morbida lucentezza satinata in alternativa alla selezione completa di impiallacciature lucide di Bentley. E’ possibile inoltre scegliere tra 15 colori di pellame e varianti di colore, con cuciture a contrasto di serie e bordini per i sedili come opzione gratuita.

L’emblema Azure è presente sulla fascia, sui battistrada illuminati e sui ricami dei sedili. Completano le specifiche degli interni i pedali Bentley “B”, l’illuminazione d’atmosfera e il volante bicolore con funzione di riscaldamento. Esternamente, il Bentayga Azure Hybrid è caratterizzato da griglie paraurti inferiori cromate lucide, badge Azure, cerchi da 22″ a dieci razze e tocchi di rifinitura come il tappo del serbatoio “gioiello” Bentley.

—–

