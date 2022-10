BMW Z4 2023 incorpora una serie di aggiornamenti sui dettagli, novità di design all’esterno, amplia la gamma di equipaggiamenti standard e aggiunge nuovi elementi alla lista degli optional.

BMW Z4 2023: design e caratteristiche

La gamma di motorizzazioni comprende una coppia di quattro cilindri e un sei cilindri in linea che danno alla BMW Z4 M40i un punto di forza davvero unico nel suo segmento.

Con proporzioni muscolose, un’estetica perfetta guidata dall’attuale linguaggio di BMW e una serie di dettagli individuali, il design esterno della BMW Z4 racchiude l’interpretazione moderna della classica auto sportiva aperta. Le caratteristiche distintive del frontale includono le grandi prese d’aria, i fari a Led con sorgenti luminose disposte verticalmente e posizionate ai bordi esterni, e il lungo cofano che si estende sopra i passaruota. Le ultime modifiche al design mettono in risalto la larghezza e l’assetto possente della roadster.

Un ruolo particolarmente importante è svolto dalle caratteristiche esterne del pacchetto M Sport, che ora sono incluse di serie anche nei modelli a quattro cilindri. Tra queste figurano le prese d’aria a tre sezioni nella grembialatura anteriore, il caratteristico profilo dei brancardi laterali e la grembialatura posteriore con bordi decisi su entrambi i lati.

Le prese d’aria laterali, che convogliano l’aria in entrata verso le barriere d’aria, riducendo le turbolenze nei passaruota, sono state rimodellate. Sono stati apportati aggiornamenti al design della griglia a doppio rene BMW, che hanno ora una struttura interna orizzontale, che rafforza l’impressione di un frontale ampio. Il carattere prestazionale della BMW Z4 M40i è sottolineato da caratteristiche quali le calotte degli specchietti retrovisori esterni in Cerium Grey e le finiture trapezoidali dei terminali di scarico.

Contribuiscono all’autenticità sportiva dell’aspetto esterno della BMW Z4 anche le superfici chiare delle fiancate della vettura, le grandi prese d’aria dietro i passaruota anteriori, lo spoiler integrato nel cofano del bagagliaio, le sottili luci posteriori a forma di L e l’accattivante elemento diffusore nella grembialatura posteriore. Il classico soft-top in tessuto della roadster è azionato elettricamente e può essere aperto o chiuso – nell’arco di 10 secondi – con la semplice pressione di un pulsante mentre l’auto è in movimento a una velocità massima di 50 km/h (31 mph).

Tra le novità dell’equipaggiamento di serie figurano i cerchi in lega leggera M da 18 pollici con design a doppie razze. Questi cerchi bicolore sono dotati di pneumatici di dimensioni miste: 225/45 R18 sull’asse anteriore e 255/40 R18 su quello posteriore. Tra le opzioni ora disponibili ci sono i cerchi in lega leggera M in formato 19 pollici progettati esclusivamente per la BMW Z4. Il design a razze a V, la finitura opaca Jet Black e i bordi dei cerchi lucidati al diamante conferiscono un’aura estremamente suggestiva e sofisticata alla vista laterale della roadster. I cerchi in lega leggera M da 19 pollici sono equipaggiati con pneumatici in formato 255/35 ZR19 sull’asse anteriore e 275/35 ZR19 su quello posteriore.

La gamma di verniciature esterne per la BMW Z4 è stata accuratamente rivista, con l’aggiunta di nuove e audaci varianti espressive. Oltre ai colori di carrozzeria Thundernight metallic, Portimao Blue metallic e Skyscraper Grey metallic, disponibili per la prima volta per la roadster, la selezione comprende anche altre quattro varianti che abbracciano un ampio spettro tra il bianco, il nero, il rosso e il grigio, tra cui la scintillante verniciatura opaca BMW Individual Frozen Grey metallizzata. Il soft-top in tessuto della BMW Z4 continuerà a essere offerto nell’effetto Anthracite Silver in alternativa al nero standard.

L’abitacolo sportivo

Il design degli interni della BMW Z4 2023 è guidato da una disposizione dell’abitacolo incentrata sul guidatore, da sedili sportivi con poggiatesta integrati, da linee chiare e orientate in avanti e dalla limitazione delle superfici decorative a un numero ridotto di aree. La BMW Z4 sDrive20i è dotata di serie di pelle Vernasca, che può essere specificata in Nero, Bianco Avorio, Cognac o Rosso Magma.

La BMW Z4 M40i e la BMW Z4 sDrive30i sono dotate di serie di rivestimenti in pelle/Alcantara con cuciture a contrasto blu e profili blu. Gli interni della BMW Z4 sDrive30i aggiungono un volante in pelle M, sedili M Sport, pedali M e un poggiapiedi M per aumentare ulteriormente il piacere di guida sportivo.

Inoltre, nella BMW Z4 sDrive30i il classico cockpit da auto sportiva è ora abbinato a un quadro strumenti in Sensatec. Il riscaldamento dei sedili, il paravento, il portaoggetti esteso, il sistema di carico passante, il Park Distance Control con sensori anteriori e posteriori, lo specchietto retrovisore ad oscuramento automatico e il climatizzatore automatico bi-zona sono inclusi di serie in tutte le varianti di modello. La BMW Z4 M40i e la BMW Z4 sDrive30i sono inoltre dotate di serie di illuminazione ambientale e di finiture M per le soglie delle porte.

Motori ad alto regime

Il motore a quattro cilindri della BMW Z4 sDrive20i è abbinato di serie a un cambio manuale a sei rapporti. Il modello base può essere ordinato come optional con il cambio Steptronic Sport a otto rapporti, di serie per le altre varianti di motore della gamma. Il cambio Steptronic Sport è dotato di palette al volante e della funzione Launch Control per ottimizzare l’accelerazione in partenza.

Lo status eccezionale della BMW Z4 per quanto riguarda la tecnologia dei propulsori è rappresentato soprattutto dal modello top di gamma, il cui motore a sei cilindri in linea con tecnologia M TwinPower Turbo. L’unità da 3,0 litri, 250 kW/340 CV, sviluppa una coppia massima di 500 Nm e spinge la BMW Z4 M40i da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi.

Anche i due motori a quattro cilindri, entrambi con una cilindrata di 2,0 litri e tecnologia BMW TwinPower Turbo, si distinguono per le loro vivaci caratteristiche prestazionali. Il motore della BMW Z4 sDrive30i genera una potenza massima di 190 kW/258 CV e una coppia massima di 400 Nm, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi. Con una potenza massima di 145 kW/197 CV e una coppia massima di 320 Nm, la BMW Z4 sDrive20i scatta da fermo a 100 km/h in 6,8 secondi (cambio automatico: 6,6 secondi).

