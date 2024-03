Il box da tetto per auto Thule Motion 3, combina una nuova aerodinamica avanzata, design futuristico e un’ampia gamma di funzionalità pensate per il viaggiatore moderno.

Thule Motion 3 è l’evoluzione del box da tetto per auto più venduto a livello globale. Questo modello rappresenta un perfetto equilibrio tra funzionalità e aerodinamica. Thule Motion 3 si distingue per il suo design futuristico, pensato per integrarsi armoniosamente con le linee dei veicoli moderni, inclusi i sempre più diffusi modelli elettrici. La sua silhouette raffinata e la maniglia integrata, combinati con un muso aerodinamico, non solo conferiscono un aspetto esteticamente gradevole ma ottimizzano anche la resistenza al vento, riducendo il consumo di carburante e l’impatto ambientale durante i viaggi.

L’importanza dell’aerodinamicità in un box da tetto non è mai stata così evidente come in Thule Motion 3. Le sue caratteristiche aerodinamiche avanzate, incluse la forma ad ala e la maniglia che non sporge, garantiscono un risparmio di carburante significativo, senza compromettere lo spazio disponibile per il carico.

Il Thule Motion 3 non si limita a offrire spazio e aerodinamica ottimizzati; propone anche una serie di accessori studiati per migliorare l’esperienza di viaggio. Tra questi, i Thule GoPack Duffels per organizzare al meglio il carico, una luce Led interna per facilitare l’accesso al box in qualsiasi condizione di luce e cinghie di compressione per una maggiore sicurezza del carico durante il trasporto.

Questo box da tetto di nuova generazione offre numerose dimensioni, incluse versioni a profilo ribassato per una maggiore versatilità, garantendo la massima facilità di utilizzo grazie al coperchio rinforzato e alle cinghie opzionali che semplificano apertura e chiusura. La varietà di accessori disponibili consente una personalizzazione senza precedenti, per rispondere alle esigenze specifiche di ogni viaggiatore.

Copyright Image: Sinergon LTD