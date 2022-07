Lascia il cane in auto sotto il sole cocente: arrestato.

Una brutta storia ha visto protagonista un cane lasciato in auto con i finestrini chiusi sotto il sole cocente. Il video di oggi arriva direttamente dalla bodycam dei poliziotti di Las Vegas che sono intervenuti dopo una segnalazione.

Sono stati gli addetti alla sicurezza del Casinò Bellagio a scoprire un povero cucciolo di husky che non solo era chiuso in un’auto ma aveva il muso chiuso con il nastro adesivo.

Una vera e propria tortura, avvenuta tra l’altro quando la temperatura esterna era di 45 gradi, che poteva avere conseguenze fatali per il cucciolo. L’intervento tempestivo degli addetti alla sicurezza ha permesso di mettere in salvo l’husky, facendolo uscire attraverso il tettuccio del veicolo.

Il video mostra il cane che ansima con la lingua fuori, mentre viene aiutato dalla sicurezza del casinò e da una testimone. “Non riusciva a respirare“, dice la donna nel filmato.

Il video mostra poi un uomo che si dirige verso l’auto e che ammette di essere il proprietario del veicolo, venendo immediatamente arrestato.

Qui sotto la dichiarazione della Polizia di Las Vegas pubblicata su Twitter:

Raul Carbajal, 50, was arrested for willful, malicious torture of an animal.

NOTE:

*DO NOT LEAVE PEOPLE OR ANIMALS IN HOT CARS. PERIOD.*

Event: LLV220700078831

— LVMPD (@LVMPD) July 28, 2022