Negli USA Chevrolet fa sconti a chi ha una Tesla

Negli USA, per promuovere la Chevrolet Blazer EV GM ha deciso di fare sconti a chi ha una Tesla e alcune altre auto elettriche.

General Motors ha deciso di adottare una tattica un po’ strana per spingere le vendite della nuova Chevrolet Blazer EV, già protagonista del film di Barbie. Ha infatti promosso uno sconto di 4.000 $ per proprietari o coloro che hanno in leasing una Tesla, e anche alcuni altri veicoli elettrici rivali.

Un bonus strano, che non richiede auto in permuta e può anche essere trasferito ad altri membri del nucleo familiare. Naturalmente si tratta di una questione americana, ma dato che si tende spesso a fare, potrebbe ispirare altre offerte del genere da marchi europei.

Lo strano sconto di Chevrolet

Secondo quanto riporta CarsDirect, lo sconto di 4.000 $ si applica sia a contratti di leasing che di acquisto, ed è cumulativo, ovvero si può abbinare agli incentivi federali di 7.500 $ e all’incentivo dei membri Costco, pari a 1000 $. In più, Chevrolet offre una Cassa premi fedeltà EV per chi viene da una Chevrolet Bolt o Bolt EUV dal 2017 in avanti, pari a 2.500 $.

Facendo il totale, sono sconti fino a ben 15.000 $, che fanno scendere il prezzo minimo da 48.800 $ a 33.800 $.

Come detto, però, è uno sconto strano. Per avere i 4.000 $ aggiuntivi, bisogna essere in possesso di Tesla, Lucid, Rivian, Fisker, e alcune auto Honda, ma non ad esempio la Hyundai Ioniq 5. Non si capisce il criterio scelto da GM, e non solo per le auto coinvolte.

Anche le città dove l’offerta è valida sono casuali, una manciata sparse per il paese, tra cui San Francisco, Chicago, Jacksonville, Washington D.C., Orlando, ma non ad esempio New York o Los Angeles.

In altre parti, invece, Chevrolet offre 3.250 $ in contanti per chi sceglie di noleggiare la Blazer.

Fonte: CarsDirect

