Citroen AMI Charleston By Biancone è un “piccolo capolavoro di design” che coniuga passato, presente e futuro. La nuova versione speciale della Citroën Ami – 100% ëlectric è un tributo all’iconica 2CV Charleston.

La nuova AMI Charleston By Biancone rappresenta un viaggio speciale nel passato glorioso di Citroen, unendo l’eleganza heritage all’innovazione moderna. Il designer Massimo Biancone si è infatti ispirato all’iconica Citroën 2CV Charleston del 1980, nota per la sua distintiva livrea bicolore Rouge Delage/Noir. La 2CV Charleston, presentata originariamente al Salone dell’Automobile di Parigi, è diventata un simbolo di libertà e fascino francese.

L’AMI Charleston By Biancone esprime una dualità che evoca il mito del dio greco Giano, simbolo del passaggio tra passato e futuro. Questo veicolo segna la transizione da un design puramente funzionale a uno più esclusivo e confortevole, rimanendo fedele all’eleganza e al comfort che hanno sempre contraddistinto il dna di Citroën.

La nuova interpretazione non si limita all’estetica. AMI Charleston By Biancone offre anche nuovi interni più ricchi e sofisticati, come i nuovi sedili ergonomici e confortevoli, i tappetini in gomma, i pannelli porta, lo specchietto retrovisore centrale e il tetto in tela apribile. Inoltre, rendendo omaggio alla storia della Citroën 2CV, il designer Biancone ha aggiunto un’apposita tasca porta ombrello, dietro il sedile guidatore.

Non mancano alcuni accessori esclusivi, tutti rivestiti in pied-de-poule e pelle, proprio come la 2CV Charleston del 1980: dal disco orario al taccuino con matita, dalla pochette porta documenti allo zaino. Completano le dotazioni di questa versione speciale lo sterzo mono-razza, un chiaro omaggio alla 2CV.

Tra le altre caratteristiche, spiccano la luce cortesia sotto la plancia, l’oscuramento dei vetri laterali e del lunotto per garantire maggiore privacy, l’impianto audio Bluetooth e il sistema vivavoce.

Citroën non commercializzerà direttamente l’AMI Charleston By Biancone, ma offrirà possibilità di richiedere la personalizzazione attraverso il sito web del designer Biancone.

La Citroën Ami – 100% ëlectric risponde alle esigenze di mobilità urbana sostenibile. Si distingue per il suo design originale, che la rende una tela ideale per la personalizzazione da parte di artisti e designer. Il progetto AMI Charleston By Biancone segue le personalizzazioni precedenti come quella “Ami by Massimo Alba” e “Les AMI de Ro” di Rossana Orlandi, sottolineando la versatilità di questo veicolo come mezzo di espressione creativa.

Copyright Image: Sinergon LTD