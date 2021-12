Citroën C3YOU! è in vendita online in promo a 14.800 €

La serie speciale Citroën C3YOU! è in vendita online, in Italia, con interessanti vantaggi a cui è possibile accedere, in pochi passaggi, anche direttamente dal proprio smartphone. Citroën C3YOU! offre tutti gli equipaggiamenti utili ed essenziali nel quotidiano e aggiunge numerosi elementi di stile, per una personalità colorata.

A dicembre, la serie speciale Citroën C3 YOU! è in vendita online con condizioni molto vantaggiose nella configurazione C3 YOU! Pure Tech 83 S&S Rosso Elixir con tessuto Mica Grey, sensori posteriori e predisposizione al ruotino di scorta.

Rate da 99 euro e restituisci l’auto entro 14 giorni se cambi idea

Il finanziamento Simply Drive prevede un anticipo di 4.800 euro e 36 rate mensili da 99 euro oltre alla rata finale di 8.569 euro (denominata Valore Futuro Garantito, percorrenza massima 30.000 km). TAN 5,49% TAEG 7,66 %. Acquistandola online in questa precisa configurazione, la vettura è disponibile con consegna entro 30 giorni, e sono incluse 1 anno di polizza furto e incendio ed 1 anno di estensione garanzia.

La vendita online di Citroën C3YOU! offre la possibilità di gestire il processo di acquisto da PC, cellulare o tablet, fino alla consegna presso il concessionario prescelto. Se, dopo il pagamento dell’anticipo, si decidesse di cambiare idea, è possibile dalla possibilità di annullare l’operazione senza perdere nulla. Inoltre, c’è la la possibilità di restituire l’auto entro 14 giorni, nel caso in cui alla consegna non dovesse essere soddisfatto.

I dettagli della promo Citroën C3 YOU! Pure Tech 83 S&S

listino 18.250 €

prezzo promo 14.800 € valido solo con finanziamento SIMPLYDRIVE anzichè 15.800 € (IVA e messa su strada incluse esclusa IPT)

Anticipo 4.800 €.

35 rate mensili da 99 € e una rata finale da 8.569,5 € (denominata Valore Futuro Garantito, percorrenza massima 30000km).

Importo totale del credito 10.000 €

Importo totale dovuto 1.2060,38 € di cui interessi 1558,5 €.

TAN (fisso) 5,49%, TAEG 7,66%.

incluso Safety BOX che comprende: Kit emergenza e primo Soccorso, marchiatura dei cristalli IdenticarCode e un anno di polizza furto/incendio/mobilità di UnipolSai in omaggio e l’estensione di garanzia per la durata di 36mesi/30.000km L’offerta è valida solo per gli acquisti online sullo Store Citroen.it.

La vettura con consegna entro 30 giorni è configurata con vernice metallizzata rosso elixir, tessuto armonia grey, sensori posteriori e predisposizione al ruotino di scorta.

Imposta sostitutiva sul contratto 25,88€. Spese pratica pari a 350€. Spese di incasso mensili incluse di 3,5€.

Offerta riservata a clienti privati per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2021, non cumulabili con altre iniziative in corso e valide fino ad esaurimento stock.

Citroën C3YOU!: le caratteristiche

La versione disponibile in vendita online si contraddistingue per il colore Rosso Elixir della carrozzeria.

La motorizzazione è benzina PureTech 83 S&S, efficiente e prestazionale di ultima generazione, con cambio manuale a 5 rapporti.

Il nuovo frontal prevede luci diurne a LED, profili dei passaruota e sottoscocca nero opaco e copricerchi da 15’’ ARROW che le conferiscono maggiore personalità ed espressività. È equipaggiata con proiettori fendinebbia con profili bianchi, abbinati alle calotte dei retrovisori nello stesso colore, riscaldabili e regolabili elettricamente oltre alla finitura del montante posteriore, anch’essa nella tinta White.

Si differenzia per il logo specifico «YOU!» posizionato sotto gli specchietti retrovisori.

Numerosi gli equipaggiamenti di serie per il benessere a bordo e per la sicurezza, per viaggiare all’insegna della serenità, tra cui: la funzione di assistenza alla partenza in salita (Hill Assist), gli alzacristalli anteriori elettrici, l’avviso di superamento involontario della linea di carreggiata, il regolatore e limitatore di velocità, riconoscimento dei limiti di velocità, sistema Coffe Break Alert (rilevatore di stanchezza), chiusura centralizzata con telecomando, sedile del conducente regolabile in altezza e volante regolabile in altezza e in profondità. C3 YOU! è dotata di serie anche del sistema Radio digitale MP3 DAB con comandi al volante e 4 altoparlanti Bluetooth® e presa USB, oltre alla climatizzazione per rendere ancora più gradevole la vita a bordo.

La versione in vendita online include anche gli equipaggiamenti opzionali: Predisposizione al ruotino di scorta e Sensori posteriori.

