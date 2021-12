I migliori siti dove comprare auto usate a buon prezzo e come cercarle

Tutti i migliori siti dove comprare auto usate a buon prezzo e i consigli su come cercare automobili usate in base a età e basso chilometraggio.

Cercare sui migliori siti le auto usate da comprare. Si, perché quando si è già fatta una scelta di budget, dove comprare auto usare a buon prezzo è una delle prime domande alle quali si pensa. Decidere di scegliere una vettura di seconda mano può rivelarsi una scelta vincente rispetto all’auto nuova perché, se il veicolo è in buono stato, permette di risparmiare molto.

L’usato va tanto anche su internet, grazie alle sempre più numerose piattaforme dove i privati possono mettere in vendita il loro usato: il web viene preferito ai concessionari, perché è spesso possibile trovare prezzi più convenienti.

Tuttavia, potrebbe essere difficile orientarsi in un mare sempre più affollato di siti dove poter comprare auto usate, e non è semplice capire quali sono le piattaforme più affidabili. Ecco, quindi, una guida completa sul come e dove comprare auto usate, con anche suggerimenti sul come e dove vendere la propria auto che non si usa più.

Contenuto dell’articolo:

Comprare auto usate: i prezzi

Come detto, comprare auto usate è una scelta più economica rispetto al nuovo, ed è quindi generalmente possibile portarsi a casa vetture di tutto rispetto, anche di categorie importanti, pagando meno di vetture nuove di categorie più basse. Non è però possibile fare una panoramica generale dei prezzi.

Tutto varia, infatti, da diversi fattori: prima di tutto l’età della vettura, seguita dal suo chilometraggio. C’è poi da tenere in considerazione l’alimentazione: un diesel, per i motivi ormai noti, si svaluta più facilmente di un benzina, e sono ancora piuttosto alti i prezzi dell’usato ibrido, anche per via di uno storico molto più breve.

Bisogna poi considerare di quanto è usata l’auto: per esempio, se è un modello ancora a listino, o se invece è stato sostituito. In generale, comunque, è possibile portare a casa utilitarie e berline compatte usate generalmente sotto i 10.000 euro, mentre in alcuni casi auto di segmenti premium hanno prezzi più “umani”, compresi tra i 15 e i 30.000 euro.

Quale auto usata comprare?

Il chilometraggio è un altro fattore importante da tenere in considerazione quando si decidono di comprare auto usate. In Italia è particolarmente diffusa la cosiddetta “soglia dei 100.000 km”, sotto la quale il valore rimane alto, e sopra la quale invece la svalutazione è più alta.

Per quanto sia un valore certamente da monitorare, il peso dei 100.000 km non è lo stesso su tutte le vetture. Sicuramente su motori da 60, 70 o 80 CV è importante, e dopo i 100.000 km percorsi potrebbero essere necessari degli interventi costosi. Il discorso cambia per vetture con motore superiore ai 100 CV, vicino ai 200, dove 100.000 km non sono un peso importante, in quanto possono percorrerne fino a 400.000 o 500.000.

È sempre bene, comunque, assicurarsi che l’auto abbia avuto una manutenzione adeguata. Attenzione infine ai disonesti: ecco come individuare le truffe delle auto schilometrate.

Come comprare auto usate: cosa verificare



È sempre bene essere attenti quando si acquistano auto usate. Anche se, per quanto bizzarro, non bisogna pensare al prezzo, non subito. Prima di comprare una vettura di seconda mano è opportuno cercare di fare chiarezza su quanto tempo si ha intenzione di tenerla, sul budget, e se si vuole pagare a rate o tutto intero. Questa seconda opzione, nel lungo termine, può anche esser vantaggiosa per le finanze, visto che sulle rate ci sono gli interessi.

Fate poi pressione per provare la vettura, almeno per un quarto d’ora, diffidando quindi da concessionari e/o privati che lo impediscono. Durante il test drive, ascoltate il motore, facendo attenzione alla presenza di rumori inconsueti, e mettete alla prova la risposta di acceleratori e freni. Comunque, chiedete sempre un registro delle manutenzioni e informatevi sulla storia del veicolo, in particolare sul numero di proprietari prevedenti.

Assicuratevi, inoltre, che l’auto non sia stata rubata, o abbia avuto incidenti: a tal proposito, mai comprare auto usate riverniciate da poco, perché la vernice potrebbe voler coprire un danno dovuto a incidenti con modifiche alla carrozzeria e a elementi strutturali esterni.

I migliori siti dove cercare e comprare auto usate

AutoUncle.it

Uno dei migliori siti dove comprare auto usate è AutoUncle, sito italiano che permette una ricerca sia per tipologia sia altamente personalizzata. Il sito è una pagina statica, con la parte iniziale comprendente caselle per inserire marca, modello, prezzo e altre caratteristiche dell’auto che si sta cercando, se si ha in mente un modello preciso.

Altrimenti, scorrendo, si trovano link per “playlist” da loro create, che vanno dalle auto di lusso, a quelle sotto i 10.000 euro, dalle più vendute alle km0, fino a nicchie come quelle cabrio o le auto d’epoca. Non ultimo, è presente anche una pagina dedicata alle auto usate elettriche, con prezzi che rendono le auto a batteria decisamente più accessibili rispetto al nuovo.

Automobile.it

Automobile.it è un altro dei siti più affidabili per comprare auto usate, cresciuto molto negli anni anche per via della possibilità, data ai privati, di pubblicare annunci a costo zero. Dopo aver cliccato sulla home del sito, è possibile usare il modulo posizionato a destra per iniziare la ricerca dell’auto, inserendo marca, modello, prezzo massimo, chilometraggio e carburante. È possibile anche inserire il raggio geografico dove limitare la ricerca.

Questa prima azione porterà a una pagina con tutti gli annunci disponibili, ma sulla sinistra sono presenti dei filtri utili per affinare ulteriormente i risultati. Cliccando sugli annunci, l’utente ha modo di vedere tutti i dettagli, e mettersi in contatto col venditore, eventualmente concludendo l’acquisto pigiando, a lato, sui dettagli riguardanti il numero o altri contatti del venditore, che può essere sia privato che concessionario.

Autoxy.it

Autoxy.it non è un vero e proprio portale, ma un motore di ricerca specializzato nell’individuare annunci di automobili. La piattaforma esamina 131 siti per comprare auto usate in modo simultaneo, dando all’utente la possibilità di confrontare le varie offerte disponibili e di scegliere velocemente quella più conforme alle proprie necessità.

L’utilizzo è semplice: ci si collega alla pagina principale e si usa il modulo per scegliere marca e modello, nonché regione, provincia e budget. Infine, si clicca su “Trova”. È presente un secondo modulo, da compilare con informazioni aggiuntive e più specifiche, per chi volesse fare una ricerca avanzata.

Dopo aver visionato i risultati di ricerca, l’utente può scegliere quello per lui più interessante, di cui può guardare foto, anno di immatricolazione chilometraggio e prezzo, oltre che luogo in cui si trova l’auto e la sua condizione. Se l’annuncio interessa molto, l’utente verrà rimandato al sito di riferimento, dove potrà contattare il rivenditore.

Subito.it

Subito è una piattaforma molto nota, dove è possibile comprare di tutto. Dal momento che è forse il sito di annunci più usato in Italia, è molto semplice trovare l’auto usata più adatta alle proprie esigenze, vendendo al contempo la propria. Il sito è gratuito, ma ci sono delle funzionalità a pagamento per meglio posizionare le inserzioni.

Subito.it è composto da una Home con:

Barra di ricerca;

Categoria prodotto;

Regione (e poi provincia).

Dopo questa prima ricerca, è possibile impostare più filtri, dall’anno di immatricolazione, ai km, fino all’alimentazione. Cliccando sull’annuncio, se ne vedono i dettagli e ci si può mettere in contatto con il venditore.

TrustPilot

Questo non è un sito per comprare auto usate, ma un servizio Web che permette di valutare l’attendibilità di un sito per comprare auto usate, qualora ci si imbatta in uno di quelli non citati in questo articolo.

Il funzionamento è semplice: l’utente può cercare il nome del sito su TrustPilot, che immediatamente dà risultati sul grado di attendibilità e affidabilità della piattaforma. In questo modo, si riduce il rischio di imbattersi in fregature o truffe, non male visto che l’esborso, anche per le auto usate, non è poco.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.