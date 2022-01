10 stupende concept cars italiane dagli anni 60 ad oggi

1 di 11: Concept Cars

I prototipi, per le case automobilistiche, rappresentano sempre qualcosa di importante. Un’espressione di stile e tecnologia, che funge da rappresentazione di tutto ciò che la casa riesce a offrire, in un dato periodo, non solo a livello estetico, ma anche a livello economico e tecnologico. Le aziende italiane non sono da meno: sono tante, e bellissime, le concept cars italiane che si sono viste nel corso dei decenni ai Saloni di tutto il mondo.

Gli italiani, nel tempo, hanno dimostrato di essere perfettamente in sintonia con il design e con le tecnologie. E non solo negli ultimi anni: se è vero che concept come Fiat Centoventi o Alfa Romeo Tonale sono ancora impresse nelle menti di tutti noi, e vedranno il loro debutto come auto di serie tra il 2021 e il 2023, ci sono concept cars italiane del passato che potrebbero tranquillamente andare su strada oggi, e venire scambiate per auto moderne.

Ne abbiamo selezionate dieci: vediamo se c’è qualcuno che se le ricorda!