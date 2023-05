Pullman turistici: consigli utili prima di mettersi in viaggio

Oggi vogliamo condividere alcuni utili consigli per i pullman turistici, per i quali è di fondamentale importanza garantire la massima sicurezza per tutti i passeggeri a bordo. Pertanto, è necessario adottare criteri rigorosi per la manutenzione e la cura del veicolo, nonché assicurarsi delle condizioni psicofisiche dei conducenti.

Seguiamo quindi i preziosi consigli dell’ASAPS (Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale) e i controlli da effettuare prima di partire per un viaggio o una gita in pullman. Organizzatori e responsabili che accompagnano i passeggeri devono essere consapevoli di queste pratiche per garantire un’esperienza di viaggio sicura e piacevole.

Pullman turistici: consigli utili di sicurezza

La sicurezza è fondamentale quando si trasportano decine di persone, quindi è importante assicurarsi che il pullman soddisfi rigorosi criteri di affidabilità sia per quanto riguarda la manutenzione del veicolo, sia per le condizioni psicofisiche dei conducenti. Ecco alcuni semplici ma utili consigli per coloro che organizzano il viaggio e per i responsabili che accompagnano i passeggeri sui pullman turistici.

Scegliere le migliori aziende di trasporto

Sembra banale ma non lo è. Come sempre, non andiamo a scegliere solo in base al prezzo più basso.

Affidarsi a ditte serie e conosciute

Quando si tratta di prenotare un servizio di trasporto, è fondamentale scegliere ditte affidabili e con una buona reputazione nel settore. Optare per società consolidate e rinomate offre maggiori garanzie di professionalità e qualità del servizio.

Attenzione ai prezzi troppo bassi

Un prezzo molto più basso rispetto alle tariffe normali potrebbe essere un segnale di scarsa professionalità e di un basso livello di affidabilità della società e del mezzo. È importante valutare attentamente il rapporto tra prezzo e qualità del servizio offerto prima di prendere una decisione.

Verifiche sul veicolo

Prima di intraprendere il viaggio, è importante verificare che il veicolo sia stato sottoposto alla revisione prevista e che sia in buone condizioni. Assicurarsi che il mezzo sia regolarmente coperto da un’assicurazione RCA e che sia munito di pneumatici in buono stato, con il battistrada adeguato.

Precauzioni per viaggi invernali e di montagna

Nel caso di viaggi invernali o verso località di montagna, è necessario assicurarsi che il mezzo sia equipaggiato con catene o pneumatici da neve. Questa misura di sicurezza aggiuntiva è essenziale per garantire una guida sicura su strade ghiacciate o innevate.

Limiti di guida e riposi obbligatori

È indispensabile che il conducente rispetti i limiti di guida imposti dalla normativa. Di norma, la durata massima di guida giornaliera è di 9 ore, con periodi di massimo 4 ore e mezza consecutivi.

È necessaria una pausa di almeno 45 minuti, che può essere sostituita da due pause di 15 e 30 minuti, distribuite in modo tale da raggiungere complessivamente i 45 minuti durante il periodo di guida di 4 ore e mezza. In casi eccezionali e non più di due volte alla settimana, il conducente può raggiungere le 10 ore di guida.

L’orario di guida settimanale complessivo non può superare le 56 ore, mentre in due settimane consecutive non può superare le 90 ore. Se in una settimana si lavorano 50 ore, nella settimana successiva bisognerà limitarsi a 40 ore di guida.

Dopo un massimo di 6 periodi di guida consecutivi, il conducente deve fruire di un riposo settimanale di almeno 45 ore consecutive, che può essere ridotto a 24 ore con l’obbligo di compensazione entro la terza settimana successiva a quella in cui si è verificata la riduzione.

Riposo adeguato dei conducenti

Per i viaggi lunghi, è essenziale che il conducente (o i conducenti) abbia riposato il numero di ore previsto. In particolare, è fondamentale assicurarsi che il conducente non abbia guidato fino a tarda sera o addirittura durante la notte prima del viaggio, soprattutto se il viaggio inizia all’alba.

Comportamenti responsabili del conducente

È fondamentale pretendere che il conducente non consumi alcolici durante il viaggio e nelle soste per i pasti. In caso si riscontri che il conducente ha bevuto, è importante rifiutarsi categoricamente di riprendere il viaggio. Inoltre, il conducente non dovrebbe utilizzare il cellulare durante la guida, a meno che non sia dotato di vivavoce o auricolare.

Comunicazione e contatti

È consigliabile che il responsabile accompagnatore abbia sempre con sé un numero di cellulare dell’impresa che fornisce il mezzo di trasporto, in modo da poter avere un contatto diretto in qualsiasi momento e risolvere eventuali problematiche o segnalare anomalie durante il viaggio.

Ricordiamo infine che se il pullman deve rispettare tutte le norme del caso, anche i passeggeri devono rispettare il codice della strada. Quindi è giusto che i conducenti del pullman pretendano l’uso delle cinture di sicurezza per i passeggeri, e le utilizzino loro stessi, nei pullman turistici e quelli di linea nelle aree extraurbane così come indicato dalla normativa vigente.

