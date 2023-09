Il consiglio dell’infermiera per evitare le orecchie tappate in aereo

Chiunque abbia mai preso un volo conosce bene la fastidiosa sensazione delle orecchie tappate al momento del decollo e dell’atterraggio. Questo fenomeno è ben noto a chi ha viaggiato in aereo, ma spesso suscita disagio e fastidio tra i passeggeri. Le orecchie tappate possono rendere l’esperienza di volo meno piacevole, e a volte possono protrarsi per alcuni minuti dopo il termine del volo, lasciando una sensazione sgradevole di blocco dell’udito.

Orecchie tappate in aereo: le cause

Le orecchie tappate durante il volo sono causate dai rapidi cambiamenti di pressione dell’aria all’interno della cabina. Durante il decollo e l’atterraggio, la pressione esterna varia significativamente, mettendo a dura prova l’equilibrio della pressione dell’orecchio interno. Spesso, le orecchie non riescono a regolare la pressione interna in modo sufficientemente rapido, creando quella fastidiosa sensazione di “tapp”o nelle orecchie.

Sebbene sia un fenomeno comune, sono soprattutto i bambini piccoli a risentire maggiormente di questo disagio. Non è raro assistere a bambini che iniziano a piangere o a sentirsi a disagio durante le fasi critiche del volo, quando le loro orecchie sono particolarmente sensibili alle variazioni di pressione.

Il trucco dell’infermiera

Un’esperta nel campo dell’udito ha recentemente condiviso un consiglio prezioso per ridurre l’effetto delle orecchie tappate durante il volo. Si tratta di un “trucco” noto tra gli addetti di volo, i quali sono soliti essere a conoscenza di molte strategie per far fronte a svariate situazioni a bordo aereo.

L’esperta, nota come “The Ear Nurse” e presente su TikTok come @the_ear_nurse, ha svelato il segreto in un breve video condiviso con i suoi seguaci. Nel video, The Ear Nurse mostra in tempo reale come applicare il trucco.

La soluzione è sorprendentemente semplice e pare essere efficace: basta chiedere a un assistente di volo due bicchieri di plastica e dei tovaglioli caldi e umidi. Posizionando i tovaglioli caldi sui bicchieri, si crea una sorta di sigillo ermetico che viene poi posizionato sulle orecchie. Il vapore generato dal calore dei tovaglioli contribuisce a stabilizzare la pressione nell’orecchio, alleviando la fastidiosa sensazione di tappo.

Questo trucco può essere utilizzato sia da adulti che da bambini, rivelandosi come una soluzione pratica per evitare o ridurre le fastidiose orecchie tappate durante il volo. Potrebbe persino rivelarsi un modo divertente e originale per far fronte al fastidio durante il viaggio.

Sebbene l’applicazione dei bicchieri sulle orecchie possa destare qualche curiosità tra gli altri passeggeri, il consiglio condiviso da The Ear Nurse promette di essere un’opzione valida da tenere a mente per rendere il viaggio in aereo un’esperienza più confortevole e piacevole per tutti.