Le 10 cose che non ci piacciono quando siamo alla guida

Le cose che danno più fastidio quando siamo alla guida delle nostre automobili

Quali sono le cose che quando guidiamo sono assolutamente irritanti? Traffico, legislazione assurda, comportamenti folli. Li abbiamo voluti raccogliere, vediamo se siamo tutti d’accordo. E se vogliamo metterci a piangere, qui ci sono le situazioni tipiche dal benzinaio.

1) Il semaforo rosso che dura un’eternità

Hai presente quei semafori dove il rosso dura MINUTI? Irritanti come pochi, creano un vero pericolo per tutti perchè è assolutamente umano tentare di passare con il giallo pur di scampare a questa tortura.

2) Quanto dopo esserti stato attaccato al posteriore finalmente ti supera…

E rimane bloccato nel traffico anche lui… complimentoni!

3) La freccia, la mettiamo o no?

C’è una cosa che si chiama “indicatore di direzione”. E’ compresa nel prezzo dell’automobile, e per usarla basta un tic con un dito. PERCHE’ NON LA USATE!?!?!?

4) Quando decidi di non dare retta a Waze…

…perchè l’autostrada era completamente vuota e adesso ti trovi in mezzo al traffico senza possibilità di uscire.

5) L’autovelox a tradimento

Quando mettono l’autovelox a 70 km/h su una strada senza incroci quando non ci sono mai stati incidenti e quando fino a due giorni prima il limite era di 90 km/h… e ti viene da piangere

6) Quando cambi regione e non trovi più la tua radio preferita

Perché siamo nel 2022 e non c’è un modo per avere la stessa frequenza FM in tutta italia….

7) Quando vedi le segnaletiche delle nuove piste ciclabili a Milano

E passi dal “vincerò” all’incredulità ad un senso di smarrimento…

P.S. Sono queste qui sotto:

8) Quando sei solo tu e quello piantato sulla corsia centrale dell’autostrada a 100 km/h

E pensi che con questa gente non c’è proprio niente da fare…

9) Quando vieni sorpassato da quello sull’Harley che fa un casino pazzesco da farti tremare i finestrini…

Ma che… ma cosa…

10) Quando il limite è 90 km/h ma davanti trovi quello che ha deciso di andare a 60…

Ovviamente capita quando hai fretta, e non ci sono le condizioni per un sorpasso.

Avevamo detto 10 cose vero? Beh ne abbiamo aggiunte un altro paio…. Ed ecco a voi:

11) Quando c’è un filo di foschia e quello davanti ha acceso il retronebbia

Ci prova gusto ad accecare tutti, non c’è altra spiegazione!!!!

12) Quando vorresti mandare a quel paese quello davanti…

Ma pensi a Gigi che dice che non si fa, e non lo fai!

Eppure, dai, non abbattiamoci: ci sono ancora tante cose che ci piacciono, vero?

Quindi come sempre, arrivederci alla prossima puntata! Ciao!

—–

