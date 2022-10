Cupra Leon a partire da 28.000 euro per la versione 5 porte

La gamma motori di Cupra Leon si arricchisce con l’arrivo di nuove motorizzazioni. Cupra introduce il motore 1.5 Hybrid (mHEV) 150 CV (110kW) abbinato al cambio automatico DSG anche per Cupra Leon Sportstourer.

Cupra Leon: le nuove motorizzazioni

Inoltre sono stati introdotti anche i seguenti nuovi motori, sia per Leon che per Leon Sportstourer: 1.5 TSI 150 CV (110 kW) e 2.0 TSI 190 CV (140 kW) DSG. Una proposta di motorizzazioni decisamente performanti, che regalano prestazioni di livello superiore e che

sono caratterizzati da una ricca dotazione di serie, come punto di forza della gamma prodotto.

Tra i principali equipaggiamenti di serie spiccano i cerchi in lega da 18”, i fari full Led, luce ambiente, infotainment da 10”, accesso keyless, adaptive cruise control, cruscotto digitale e climatronic trizona.

Anche le dotazioni su richiesta disponibili per la gamma sono state ampliate per permettere una maggiore possibilità di personalizzazione, tra cui il Design Pack arricchito anche delle Cupra side skirts per Leon e Leon Sportstourer con motore 2.0 TSI 190 CV DSG.

E infine, per Leon Sportstourer saranno disponibili su richiesta anche i fari Matrix Led e il Design Pack (già disponibili per la versione 5 porte). I nuovi motori di gamma CUPRA Leon sono disponibili a partire da 28.000 euro per la versione Leon 1.5 TSI 150 CV.

