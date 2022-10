DeLorean Model JZD di Kat Delorean è il successore della DMC-12

Si chiama DeLorean Model JZD la nuova Delorean prodotta da DNG (DeLorean Next Generation) di Detroit dal prossimo gennaio 2023. In passato abbiamo già visto modelli che millantavano di essere le nuove Delorean, un tre ruote costruito nel Regno Unito dal presunto figlio illegittimo di DeLorean, ed un progetto universitario su base DMC-12.

Questa volta invece c’è l’ufficialità della figlia del visionario americano, Kat Delorean. Insomma, d’ora in poi non ci saranno più dubbi: la Model JZD è già posizionata come il vero successore della DMC-12.

Un modello iconico, la DMC-12, che ha raggiunto uno status di culto negli ultimi anni grazie alla sua propria storia mitica ma sfortunata, allo stile decisamente anni ’80 e, ovviamente, a Ritorno al futuro.

Un po’ di confusione: c’è DMC Alpha5 e DNG Model JZD

Quando ci sono aziende fallite e marchi che ritornano bisogna sempre andarci con i piedi di piombo, perchè dietro agli acronimi ci sono storie diverse. Ad inizio anno la DeLorean Motor Company (DMC) ha annunciato l’Alpha5, la cui produzione è prevista per la fine del 2022 e le prime consegne per il 2023.

Attenzione però, perchè la DMC attuale ha sede in Texas, e non è la DMC fondata da John DeLorean. Questa azienda era nata infatti come fornitore di ricambi e servizi DMC, successivamente ha acquisito i brevetti e i marchi DMC, oltre a tutto l’inventario rimanente. Che tutto sia sbocciato come amore sconfinato per la DMC-12 è sicuro, ma non è questo il punto.

Pare infatti che per la famiglia DeLorean, quella vera, l’attuale DMC non è ciò che il defunto Mr DeLorean immaginava quindi, per la proprietà traslativa, questa Alpha5 non sarebbe il successore della DMC-12 originale.

DeLorean Model JZD, che bellezza

La DeLorean Next Generation è stata fondata da Kat DeLorean, la figlia di John. Nell’ultimo annuncio di DNG, la Model JZD viene celebrata come il vero successore della DMC-12. Su questo non dovrebbero esserci più dubbi.

DNG ha dichiarato alla Fox che questa concept car è stata progettata con un propulsore elettrico, ma sta ancora valutando le opzioni. Il video teaser pubblicato da Kat lo scorso agosto include il suono di un motore elettrico, quindi è chiaro che la decisione non è ancora stata presa.

Sui suoi social media, Kat è categorica su due cose: primo, che non sopporta l’Alpha5 di DMC, ma questo ce lo aspettavamo, e secondo, che non lo fa per profitto ma per cambiare il mondo in meglio, e questo ci ricorda il mantra recitato da Anne Hathaway in WeCrashed, la serie tv sulla storia di WeWork.

Avviare una casa automobilistica con l’obiettivo di non realizzare profitti può sembrare strano, ma Kat insiste sul fatto che questo è ciò che DeLorean voleva in definitiva. “DeLorean Next Generation Motors è un nuovo e rivoluzionario approccio a un’azienda di mobilità che non mira a costruire automobili, ma piuttosto a creare istruzione, opportunità e occupazione attraverso la produzione di automobili“.

Che dire di più? Un in bocca al lupo a Kat per questa nuova avventura!

