Che differenza c’è tra guidare un’auto elettrica e una a benzina o diesel?

Guidare un’auto elettrica sta diventando sempre più “normale”, considerando anche il numero crescente di modelli proposti dalle case automobilistiche. Ma come ci si sente a guidare un’auto elettrica? Quali sono le principali differenze rispetto alle vetture tradizionali? Scopriamolo insieme.

Tutta la coppia massima, subito

Una delle peculiarità di tutti i veicoli elettrici è la coppia massima disponibile subuto. Mentre nei motori a combustione interna la potenza massima si raggiunge a regimi elevati che raramente si utilizzano nella guida quotidiana, con un motore elettrico la situazione è completamente diversa.

La coppia massima viene erogata fin da subito, permettendo accelerazioni impressionanti, anche su automobili che non sono necessariamente sportive. Questo significa che potresti lasciare alle tue spalle veicoli di prestigio appena partito dal semaforo, lasciando gli altri automobilisti a bocca aperta. L’assenza dei pistoni e dei cilindri non significa affatto rinunciare al piacere di guida, anzi, potrebbe offrirti una nuova prospettiva sul divertimento al volante.

In città consuma meno che in autostrada

Una delle caratteristiche più interessanti delle auto elettriche riguarda l’energia recuperata durante la decelerazione e le frenate. Mentre guidando un veicolo a combustione interna si consuma energia frenando e accelerando di continuo, con un’auto elettrica puoi rigenerare energia ogni volta che rallenti.

Grazie a sistemi di rigenerazione istantanea, l’energia cinetica viene convertita in energia elettrica e immagazzinata nella batteria. Questo significa che durante la guida urbana, caratterizzata da frequenti frenate e decelerazioni, puoi ottimizzare il consumo di energia e aumentare l’autonomia complessiva del veicolo. Effetto opposto in autostrada, dove le decelerazioni e le frenate sono minime.

Il coasting

Le auto elettriche, così come le ibride, sono dotate di una modalità di “coasting”, che permette alla vettura di muoversi in modo inerziale, quasi come se fosse in folle. In questa modalità, l’auto si muove grazie all’inerzia senza consumare energia. Inoltre, i costruttori hanno sviluppato sistemi di recupero istantaneo dell’energia, che non richiedono l’utilizzo del pedale del freno tradizionale.

Quando si rilascia il pedale dell’acceleratore, l’auto rallenta immediatamente e l’energia cinetica viene convertita in energia elettrica per ricaricare la batteria. Questo significa che puoi controllare la velocità dell’auto semplicemente regolando la pressione sull’acceleratore, rendendo la guida più intuitiva ed ecologica.

Consigli pratici per l’elettrico

Guidare un’auto elettrica richiede alcune piccole attenzioni. Innanzitutto, quando si guida un’auto elettrica, è necessario fare attenzione a non eccedere con l’acceleratore, altrimenti si potrebbe ridurre drasticamente l’autonomia del veicolo. È facile lasciarsi prendere la mano dalla coppia massima e spingere sull’acceleratore, ma bisogna ricordarsi che ogni accelerazione comporta un consumo maggiore di energia.

Un altro aspetto da considerare è l’assenza del classico rumore del motore. Abituati come siamo ad associare il rumore al pericolo, con un’auto elettrica non avremo lo stesso senso di allerta. Questo potrebbe portare a raggiungere velocità più elevate senza accorgersene completamente. I costruttori hanno cercato di risolvere il problema con suoni creati appositamente e che simulano il rumore del classico motore. È ovviamente comunque importante prestare attenzione ai limiti di velocità e guidare in modo responsabile.

L’elettrico è da provare

Nonostante qualche piccola sfida da affrontare, guidare un’auto elettrica offre un’esperienza emozionante e innovativa. L’accelerazione immediata, la silenziosità e l’efficienza energetica sono solo alcune delle caratteristiche che rendono la guida elettrica un’esperienza decisamente interessante. In più, grazie ai continui sviluppi, alle tecnologie sempre più avanzate ed agli incentivi, le auto elettriche stanno diventando sempre più accessibili e convenienti per tutti.

Quindi, se sei curioso di scoprire l’emozione dietro il volante di un’auto elettrica, non esitare a provarne una. Ti sorprenderai delle potenzialità e delle prestazioni che questi veicoli possono offrire. Prendi parte alla rivoluzione verde e vivi l’esperienza di guidare in modo sostenibile, senza rinunciare al divertimento e all’adrenalina di una guida entusiasmante.

