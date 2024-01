Un recente studio condotto dall’Università del Colorado di Anschutz ha messo in luce una correlazione preoccupante tra la diagnosi di emicrania negli anziani e un aumento significativo del rischio di incidenti stradali. Secondo la ricerca sono infatti più di tre volte a rischio di incidenti stradali nel primo anno dopo la diagnosi rispetto a coloro che non hanno mai sofferto di emicrania.

L’emicrania, una condizione che affligge oltre un miliardo di persone in tutto il mondo, può provocare sintomi quali fatica, sonnolenza, concentrazione ridotta, sensibilità alla luce (fotofobia), rigidità del collo, dolore alla testa e al collo, vertigini e capogiri. Questi sintomi possono essere debilitanti e, in particolare negli anziani, influenzare una guida sicura.

Lo studio ha coinvolto 2.589 conducenti di età compresa tra 65 e 79 anni. Di questi, il 12,5% aveva precedentemente sofferto di emicrania, e l’1,3% ha riferito di aver sperimentato sintomi di emicrania per la prima volta durante il periodo dello studio. Durante il follow-up biennale, i ricercatori hanno registrato gli incidenti stradali autosegnalati e hanno misurato le abitudini di guida usando un dispositivo di registrazione installato sulle auto dei partecipanti. Frenate brusche e eccesso di velocità sono stati utilizzati come indicatori di guida non sicura.

Dopo aver tenuto conto dell’uso dei farmaci, è emerso che gli anziani già affetti da emicrania guidavano leggermente meno in media e avevano leggermente più eventi di frenata brusca rispetto a coloro che non avevano mai avuto emicrania. Coloro che guidavano con emicranie di nuova insorgenza erano più di tre volte più propensi a sperimentare un incidente nell’anno successivo.

I ricercatori non hanno trovato prove che i farmaci comunemente prescritti per il trattamento acuto dell’emicrania o la profilassi cronica dell’emicrania interagissero o influenzassero sostanzialmente queste reazioni. Hanno ipotizzato che coloro che sperimentano l’emicrania per la prima volta potrebbero non avere sintomi adeguatamente gestiti con i farmaci o cambiamenti dello stile di vita, o potrebbero auto-medicarsi con farmaci inappropriati, fattori che potrebbero influenzare negativamente la loro capacità di guidare.

I pazienti con una nuova diagnosi di emicrania trarrebbero beneficio dal parlare con i loro medici della sicurezza alla guida, incluso fare attenzione ad altri rischi come la guida distratta, l’alcol, i farmaci antidolorifici e altri fattori che influenzano la guida.

