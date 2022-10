Il piccolo aereo atterra controvento praticamente da fermo

Una scena del tutto particolare quella che possiamo vedere in questo video, dove un piccolo aereo da turismo sta cercando di atterrare controvento. Una situazione che non compromette la sicurezza, proprio per la direzione contraria del vento, ma che mette in leggera difficoltà il pilota.

Il piccolo Helio Curier è un aereo da trasporto leggero con ala alta a sbalzo a sei posti, con capacità STOL. Significa sostanzialmente che è in grado di decollare e atterrare utilizzando piste corte, riuscendo in questo modo ad essere usato in luoghi dove non è possibile creare piste di atterraggio con lunghezze standard.

Ebbene, la situazione è indicata dalla manica a vento, con l’aereo che ha già cominciato la fase di atterraggio. Nonostante un colpo di vento che sembra far alzare l’aereo, il pilota mantiene comunque la calma, riuscendo a padroneggiare la manovra senza problemi. L’atterraggio, nonostante la bassa velocità relativa, riesce perfettamente.