Ferrari F40 all’asta: venduta a quasi 3 mln € in un minuto

Una storica Ferrari F40 del 1992 è stata recentemente aggiudicata in un’asta per un’impressionante somma di 3.1 milioni di dollari.

Come possiamo vedere nel video, l’offerta iniziale di $150,000 è rapidamente salita a 1 milione di dollari in appena due secondi. Nei successivi sette secondi, l’offerta ha toccato la soglia dei 2 milioni di dollari, e alla fine, dopo 64 intensi secondi, la vendita è stata conclusa con il colpo finale del martelletto.

Questa supercar porta il nome di F40 in onore del quarantesimo anniversario della Ferrari, un tributo alla visione e all’innovazione dell’azienda. È stata una delle ultime creazioni sognate da Enzo Ferrari, che la definì come il culmine del suo desiderio di creare “la macchina migliore al mondo”. Questo modello ha fatto storia essendo il primo veicolo di produzione a rompere la barriera dei 200 mph, raggiungendo una velocità massima di 201 mph, pari a circa 324 km/h. Questo risultato straordinario fu raggiunto grazie al suo motore V8 biturbo da 2.9 litri, che sviluppava 478 CV e permetteva un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4.1 secondi.

L’esemplare venduto all’asta Mecum è uno dei soli 22 prodotti nel 1992 e il 184° dei 213 destinati al mercato statunitense. Il suo contachilometri segnava 8,688 miglia, equivalenti a 13,982 km, tutti percorsi con cura e precisione.

Prima di raggiungere l’asta, questa F40 è stata posseduta da tre proprietari e nel 2021 si era aggiudicata i prestigiosi premi Platinum e Best Supercar. Non solo, perchè Ferrari Nord America aveva selezionato questo modello per essere esposto alla Casa Ferrari durante il Pebble Beach Concours d’Elegance nel 2021.

Parlando di manutenzione, la storia dei servizi della vettura risale al suo primo giorno in fabbrica, con l’ultimo intervento significativo eseguito nell’ottobre 2022 da Pocono Sportscar in Pennsylvania. Questo servizio includeva il cambio dei fluidi, la sostituzione della pompa dell’acqua, delle guarnizioni, della cinghia di servizio, delle coperture delle camme, nonché la sostituzione di tutte le otto candele, del cuscinetto del tenditore e della cinghia del condizionatore d’aria, garantendo che la vettura fosse mantenuta in condizioni impeccabili.

Questa vendita straordinaria non solo ha confermato il prestigio e l’inestimabile valore della Ferrari F40 nel mondo delle auto d’epoca, ma ha anche messo in evidenza il legame unico tra la storia automobilistica e l’apprezzamento degli appassionati e dei collezionisti. La Ferrari F40 del 1992 continua a essere un simbolo di eccellenza ingegneristica e design iconico, rimanendo una delle auto più desiderate dai collezionisti di tutto il mondo.

Copyright Image: Sinergon LTD