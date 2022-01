Un brutto incidente ha visto come protagonista una Ferrari Enzo da 2,5 milioni di euro distrutta contro un albero in Olanda.

Una Ferrari Enzo si è schiantata in Olanda, presumibilmente durante un test drive. L’incidente è avvenuto nella regione olandese di Baarn, conosciuta anche con il nome di Amsterdamsestraatweg. Un testimone ha visto la Ferrari viaggiare ad alta velocità quando il conducente ha perso il controllo andando in testacoda prima di finire a schiantarsi contro un albero.

Fortunatamente non si registrano feriti gravi, ma la Ferrari Enzo ha subito gravi danni e dovrà passare parecchio tempo in officina per le riparazioni prima di poter tornare in strada.