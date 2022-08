Il video della Ferrari Purosangue che parte al semaforo a Milano!

Ed ecco il video del prototipo camuffato della Ferrari Purosangue fermo al semaforo Milano. Chissà cosa stavano testando gli ingegneri di Maranello, forse la tenuta del nuovo SUV alle altissime temperature registrate in questi giorni?

Per i più curiosi, nel video di SuperCars of Milan, possiamo vedere la Purosangue percorrere via Spartaco, per poi attraversare viale Montenero e proseguire per via Besana.

Pare che siamo davvero alla battute conclusive dei test, visto il numero sempre più crescente di avvistamenti del nuovo SUV Ferrari. La Purosangue dovrebbe debuttare a Settembre, secondo quanto aveva annunciato l’amministratore delegato Benedetto Vigna.

Sotto al cofano dovrebbe esserci un motore ibrido V12, che potrebbe avere più di 800 cv. I vari rumors hanno parlato anche di una trazione integrale, con il V12 sull’asse anteriore ed un motore elettrico al retro, con il pianale ad ospitare il pacco batteria.

Nel video viene confermata la presenza nella parte posteriore dello scarico a 4 uscite, ed uno spoiler di dimensioni ridotte rispetto a quanto avevamo visto nelle fotospia di qualche mese fa.

Bocche cucite sui prezzi, anche se i più confermano che un listino attorno ai 400.000 euro potrebbe essere una cifra probabile considerando i contenuti di questo SUV esclusivissimo.

