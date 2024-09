Fiat 500 Hybrid a 155 euro al mese e senza anticipo: conviene?

La Fiat 500 Hybrid è in offerta a settembre con anticipo zero e prima rata a gennaio 2025: ecco i dettagli della promo e a chi conviene.

La Fiat 500 Hybrid è una delle auto più vendute in Italia: mix tra la storia del Lingotto e la modernità del motore ibrido leggero, mantiene le caratteristiche da cittadina compatta, adatta per i neopatentati, ma anche per chi ha necessità di una vettura dalle dimensioni contenute, ma allo stesso tempo modaiola.

A settembre la 500 Hybrid è in offerta a 10.950 euro con il bonus statale, una cifra che con il finanziamento si traduce in 32 rate da 155 euro, senza anticipo e con prima rata da saldare a gennaio 2025. Vediamo tutti i dettagli dell’offerta, a chi conviene e, al contrario, a chi no. Prima però riassumiamo le caratteristiche tecniche di questa versione della Fiat 500.

Fiat 500 Hybrid: caratteristiche tecniche

Il mito del Cinquino rivive nell’ultima generazione della Fiat 500, che ha abbracciato le alimentazioni alternative: c’è anche la versione elettrica a segnare la nuova carriera dell’utilitaria più amata dagli italiani. E che ha fatto la storia della motorizzazione del nostro Paese.

Per questa offerta prendiamo in considerazione la Fiat 500 Hybrid, che, come la sorella Fiat Panda, è equipaggiata con un motore mild hybrid a benzina. Si tratta di un’unità Firefly da 1.0 litri, tre cilindri, che eroga 70 cavalli e una coppia di 92 Nm.

Il propulsore è integrato con un sistema BSG, un generatore/alternatore a cinghia con un impianto elettrico a 12 Volt. Rispetto ai tradizionali motori a benzina, questo sistema consente di ridurre sia i consumi che le emissioni tra il 20% e il 30%, portando queste ultime 105 grammi per chilometro, e rendendo così il modello beneficiario degli incentivi statali.

I dettagli dell’offerta sulla Fiat 500 Hybrid

La Fiat 500 ibrida è in promo per tutto il mese di settembre a 10.950 euro, senza anticipo e prima rata da gennaio 2025. Prevista una rata finale di 9.630 euro in caso si voglia acquistare la vettura a fine contratto. Per usufruire di questa cifra occorre rottamare un’auto usata fino a Euro 2.

Offerta Stellantis Financial Services sulla Fiat 500 1.0 70 Cv Hybrid

Listino: 17.700 € (IPT e contributo PFU esclusi),

17.700 € (IPT e contributo PFU esclusi), Promo: 10.950 € solo con finanziamento

10.950 € solo con finanziamento Importo totale del credito: 11.616 €

11.616 € Importo totale dovuto: 1 5.069 €

5.069 € Rate mensili: 32 da 155 €

32 da 155 € Rata finale residua: 9.630 € o possibilità di restituzione o sostituzione

9.630 € o possibilità di restituzione o sostituzione TAN fisso: 8,75%, TAEG: 12,24%.

8,75%, 12,24%. Chilometraggio massimo: 15.000 km

In caso di restituzione e sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 €/km per ogni km in più rispetto ai 15.000 concordati nel contratto.

Conviene davvero?

La convenienza dell’offerta sulla Fiat 500 Hybrid sta tutta nell’anticipo zero e nella rata mensile competitiva. E’ sicuramente interessante per chi vuole una vettura cittadina senza sborsare grandi cifre e iniziando a pagarla oltre tre mesi dopo l’acquisto. La rata finale molto elevata riduce la convenienza dell’acquisto. Meglio restituirla o sostituirla.

Allo stesso tempo, Fiat, per usufruire di questa offerta con gli incentivi statali, pone il vincolo della rottamazione, inaccessibile a molti. Inoltre 15.000 km all’anno sono pochi. Per cui, l’offerta sulla 500 Hybrid non conviene se fai più strada o se non hai un usato da demolire per abbracciare la frontiera dell’ibrido.