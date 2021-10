Caratteristiche e prezzi della Fiat Panda a metano

Il pandino rimane l’indiscussa regina di vendite nel mercato italiano ed europeo, e piace non solo per la sua estetica simpatica, ma anche per l’efficienza dei suoi motori. Sicuramente la Fiat Panda Metano è la più ecologica della gamma, proprio grazie al gas naturale che la alimenta, disponibile in quasi tutti i suoi allestimenti e con tutte le personalizzazioni, una tra le poche auto a metano ad avere una grande possibilità di scelta.

Il motore della Fiat Panda Metano

Il motore della Fiat Panda Metano è un 0.9 TwinAir Turbo Natural Power, con potenza di 70 CV e ottimi consumi di circa 6 litri ogni 100 km. Il prezzo della Fiat Panda Metano, in allestimento City Life, parte da 17.650 euro. Gli altri allestimenti:

City Cross, a partire da 19.050 euro ;

; Cross, a partire da 19.850 euro.

Il motore è in abbinamento esclusivamente a un cambio manuale a 5 marce. I prezzi indicati sono da intendersi al netto di incentivi e promozioni.

La dotazione

La Fiat Panda Metano condivide gli allestimenti con la versione GPL, l’altra variante a gas, eccetto che per la Sport, non disponibile a metano. Si parte, quindi, dalla City Life, che include:

Clima manuale;

Predisposizione radio (no DAB);

ABS + ESC + Hill Holder;

Finestrini anteriori elettrici;

Radio DAB Uconnect Mobile con bluetooth, comandi al volante e supporto per lo smartphone;

Cerchi “Life” Style in lega da 15 pollici;

Finiture nere per paraurti, parafanghi, minigonne, fasce laterali e barre del tetto.

La dotazione della City Cross:

Radio DAB;

Display Touch da 7 pollici con Apple CarPlay e Android Auto;

Scudi paracolpi in tinta carrozzeria e fasce laterali con logo “Cross”;

Clima automatico;

Luci diurne a LED;

Fari Fendinebbia;

La top di gamma Cross aggiunge:

Plancia “Woody” in legno ricilato;

Sedili in eco tessuto ricondizionato;

Dettagli in argento per barre del tetto, modanature laterali;

Skid Plates con ganci traino rossi;

Sensori di parcheggio posteriori;

