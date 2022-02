La nuova offerta per Fiat 500e prevede una rata mensile di 189€ al mese con Easy Wallbox e dopo un anno si può restituire per tornare al termico

La nuova Fiat 500e è in offerta fino al 28 Febbraio 2022 a 189€ al mese e include anche la Easy Wallbox, colonnina domestica intelligente fino a 7,4 kW in grado di auto-gestire la corrente in base a quanti elettrodomestici sono collegati. L’offerta prevede anche di poter decidere, dopo 12 mesi, se l’elettrico è stata la scelta giusta, oppure se è il caso di tornare a un motore endotermico.

La promo è valida solo con finanziamento Go Easy Plus di FCA Bank, e prevede un anticipo di 8.450 euro, rata finale di 13.045 euro per una durata di 37 mesi su un importo di 24.849 euro (TAN 5,95% – TAEG 7,88%). È prevista una rata finale residua pari a 13.045 euro.

Le caratteristiche della Fiat 500e Action

Fiat continua a spingere molto sulla sua piccola elettrica (e anche io l’ho comprata!). In questo caso l’offerta si applica all’allestimento d’ingresso Action, con motore da 95 CV e batteria da 23,8 kWh che garantisce un’autonomia su ciclo misto WLTP di 190 km, ma si ricarica velocemente grazie alla ricarica rapida, e a costi contenuti. Se sei interessato a capire i costi della ricarica elettrica, abbiamo scritto un articolo dedicato.

Fiat 500e Action include poi cerchi in acciaio da 15 pollici, rivestimento dei sedili in tessuto Seaqual e, all’interno, alloggiamento per lo smartphone da usare con infotainment, in abbinamento al cruscotto digitale TFT da 7 pollici. Dispone poi di 2 porte USB e due porta-borracce, e comodo vano antiscivolo sulla plancia.

Si può tornare indietro

L’offerta come detto prevede che, dopo 12 mesi, l’utente possa decidere di restituire la Fiat 500e se ha capito che l’auto elettrica non fa al caso suo, scegliendo tra un altro modello della gamma, come banalmente la Fiat 500 Hybrid.

Inoltre, nel finanziamento è inclusa la Easy Wallbox con potenza fino a 7,4 kW da mettere in box per ricaricare direttamente a casa. Easy Wallbox è la colonnina intelligente di Stellantis in grado di gestire autonomamente il flusso di potenza, riducendolo o aumentandolo in base a quanti dispositivi sono collegati.

