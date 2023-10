La Fierri Enzo è talmente brutta da essere una star, ed ora è in vendita

Non è la prima volta che parliamo di vere e proprie assurdità, e probabilmente la Fierri Enzo non sarà l’ultima della serie. Abbiamo visto la Ferrari 308 con motore Honda, ma anche una Ferrari F340 costruita su base Toyota.

Questa volta siamo al cospetto di una Ferrari Enzo in versione Frankestein già dal nome, perchè unisce il nome del mitico Enzo a quello della meno regale Pontiac Fiero. Sia chiaro, l’avesse lasciata così com’era poteva anche avere una sua dignità, e invece no. Comunque, oggi la Fierri Enzo ha un motore V6 da 2,8 litri da 140 CV con un cambio manuale quattro marce.

Un’auto talmente bizzarra, da apparire come star in vari video su Youtube, fino ad arrivare al Jay Leno’s Garage:

Ora è in vendita su Cars & Bids, e la presentazione è talmente tragica da farmela risultare simpatica:

Una delle peggiori auto che abbiamo mai ospitato su Cars & Bids fa il suo glorioso ritorno e questo mi fa sorridere enormemente. La leggendaria “Fierri” è una Pontiac Fiero che si è fatta un nome, sia sul canale YouTube di CAR BROS sia al famoso raduno automobilistico Quail alcuni anni fa, diventando famosa nella comunità automobilistica online. È davvero orribile in un modo meravigliosamente affascinante, e adoro ogni parte e pezzo disallineato senza pietà. E’ all’asta senza prezzo di riserva da parte del venditore, quindi qualcuno diventerà il nuovo custode di questa splendida automobile!

Passiamo ora ai problemi noti: graffi e scheggiature attorno all’esterno, vernice scrostata sul paraurti anteriore, problema di montaggio dello spazio tra i pannelli all’esterno, fendinebbia rotti, altezza di marcia delle sospensioni non uniforme, indicatori di direzione non funzionano, abbaglianti non funzionano, luci posteriori non si accendono quando i fari sono accesi, il portellone posteriore non funziona, finestrini mancanti, i pulsanti automatici delle porte funzionano “a intermittenza”, graffi e segni di usura sui rivestimenti interni, moquette lato guida strappata, vari fili scoperti, ruggine in vari punti.

Insomma, chi la comprerà sa che ci sarà da lavorarci sopra per un bel po’. L’asta attualmente veleggia sulla sinistra cifra di 666 dollari, in perfetto stile Halloween? Voi cosa dice? Dolcetto o scherzetto?

