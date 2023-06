Free2move Charge: ricarica auto elettriche ovunque e in qualsiasi momento

Free2move Charge è un ecosistema completo di Stellantis, per la gestione della ricarica e dell’energia che soddisferà tutte le esigenze di chi guida auto elettriche, ovunque e in qualsiasi momento. Questo sistema sarà gestito dalla nuova unità aziendale Stellantis Charging & Energy Business Unit e offrirà soluzioni per le esigenze di ricarica dei veicoli elettrici a casa, al lavoro e durante i viaggi.

Con l’aumento dell’utilizzo dei veicoli elettrici, c’è la richiesta di essere più di semplici fornitori di mobilità. Free2move Charge è un esempio tangibile nell’offrire prestazioni, sostenibilità e libertà di mobilità elettrica per tutti.

Free2move Charge si impegna a rendere la ricarica facile in ogni momento, garantendo la disponibilità costante di energia. Inoltre, offre una gestione intelligente della ricarica che tiene conto delle esigenze degli utenti e ottimizza l’utilizzo complessivo dell’energia. Ciò consente di migliorare l’efficienza e l’affidabilità, riducendo i costi totali di utilizzo del veicolo e massimizzando i benefici ambientali.

Attraverso la collaborazione con gli specialisti di Free2move e-Genius, si avrà la la possibilità di creare un pacchetto personalizzato che può essere modificato e adattato nel corso del tempo, consentendo un’evoluzione e una personalizzazione costanti in base alle proprie esigenze. Inizialmente, il supporto di e-Genius sarà disponibile in Europa.

Le tre soluzioni Free2move Charge

Free2move Charge si basa su tre pilastri fondamentali, vediamoli insieme.

Free2move Charge Home

Offre supporto ai clienti privati per l’installazione, il finanziamento e la garanzia dei sistemi di ricarica domestici, oltre ad altri hardware e servizi legati all’energia. Queste opzioni includono cavi di ricarica CA, wallbox e future soluzioni come Vehicle-2-Home e Vehicle-2-Grid, sistemi avanzati di gestione dell’energia, tra cui soluzioni touch-free wireless e ricarica robotizzata a induzione.

Free2move Charge Business

Si propone come una piattaforma one-stop-shop che offre una gamma completa di servizi di ricarica ed energia. Le opzioni comprendono supporto introduttivo, stima dei costi di gestione iniziali e futuri, adeguata dimensione dell’infrastruttura di ricarica, installazione, manutenzione e accesso ai punti di ricarica pubblici durante i viaggi.

Free2move Charge GO

Garantisce accesso in qualsiasi momento e ovunque alla più ampia rete di punti pubblici di ricarica grazie a partnership con vari partner in Nord America, Europa e altre regioni, le cui informazioni saranno presto annunciate. Oltre all’accesso, al pagamento e al supporto 24/7, Free2move Charge GO introdurrà gradualmente altri servizi, tra cui “Plug and Charge”, prenotazioni, programmi fedeltà, pacchetti prepagati, fatturazione unificata e persino la possibilità di richiedere un servizio di ricarica in una determinata località quando necessario.

Free2move Charge e i marchi Stellantis

Free2move Charge si integrerà in modo intuitivo con le app ufficiali dei marchi di Stellantis e con la futura piattaforma STLA SmartCockpit, che sarà lanciata nel 2024, al fine di fornire percorsi intelligenti e raccomandazioni di ricarica basate sull’utilizzo effettivo e sulle esigenze individuali dei clienti.

Free2move Charge consentirà infine una personalizzazione accurata, utilizzando l’apprendimento automatico per migliorare costantemente la comprensione dell’esperienza di ricarica più conveniente per ciascun utente.

La società tecnologica di Stellantis, Free2move eSolutions, continuerà a sviluppare e fornire hardware e software di ricarica per supportare l’ecosistema Free2move Charge, sia per i clienti del Gruppo Stellantis che per i clienti esterni. Inoltre, collaborerà con altri leader del settore per offrire un’ampia gamma di soluzioni di ricarica per i veicoli elettrici.

