La guida completa su tutto ciò che si deve controllare quando si acquista un’auto usata per evitare le truffe e fregature.

Acquistare un’auto usata può rappresentare un’ottima opportunità per ottenere un veicolo a un prezzo conveniente. Tuttavia, prima dell’acquisto è essenziale procedere con cautela per evitare possibili fregature.

Abbiamo parlato in diverse occasioni della truffa delle auto schilometrate, di seguito una guida dettagliata su cosa controllare per fare un acquisto sicuro. Si tratta di pochi punti ma essenziali da spuntare prima di procedere con il pagamento. Vediamo quali sono.

Documentazione del veicolo

Prima di procedere con l’acquisto, è cruciale verificare che tutta la documentazione sia in regola. Controllate il libretto di circolazione per assicurarvi che i dati del veicolo corrispondano a quelli reali e che non ci siano fermi amministrativi o gravami. Il certificato unico di circolazione, o il cosiddetto foglio complementare del PRA per le auto più datate, deve essere aggiornato, e la revisione deve essere stata effettuata negli ultimi due anni.

Storico manutenzioni

Chiedete al venditore lo storico delle manutenzioni, preferibilmente documentato da fatture o registrazioni in officina. Questo vi permetterà di verificare se il veicolo è stato regolarmente sottoposto a controlli e manutenzione, inclusi cambi d’olio, sostituzione dei filtri, e manutenzioni straordinarie.

Controllo meccanico

È essenziale effettuare un controllo approfondito dello stato meccanico del veicolo. Questo include il controllo del motore, della trasmissione, dei freni e delle sospensioni. Prestare attenzione a eventuali perdite di liquidi, al rumore del motore e alla facilità di cambiare le marce. Se non si possiede l’esperienza necessaria, è consigliabile farsi accompagnare da un meccanico di fiducia.

Esame della carrozzeria

Ispezionate attentamente la carrozzeria alla ricerca di segni di ruggine, ammaccature o differenze nel colore della vernice che potrebbero indicare riparazioni dopo un incidente. Controllate inoltre l’allineamento dei pannelli della carrozzeria e l’aderenza delle porte, del cofano e del bagagliaio.

Interni del veicolo

Gli interni devono essere ispezionati con cura. Controllate lo stato di usura di sedili, tappetini, ma anche pedali e volante: si tratta di una verifica che dice molto su come è stata utilizzata l’auto. Verificate il funzionamento di tutte le componenti elettriche, inclusi impianto stereo, navigatore, climatizzatore, alzacristalli elettrici e luci interne ed esterne.

Prova su strada

La prova su strada è fondamentale per valutare il comportamento del veicolo in condizioni reali. Durante il test, prestate attenzione a come l’auto si comporta in accelerazione, frenata e in curva. Ascoltate attentamente eventuali rumori anomali e verificate il corretto funzionamento dell’impianto frenante e della trasmissione. Il consiglio principe è di non acquistare mai un auto se il venditore non vuole farvela provare.

Controllo dei pneumatici

Verificate lo stato di usura degli pneumatici. Una usura irregolare può essere indicativa di problemi di allineamento o di sospensioni. Assicuratevi anche che il battistrada sia sufficiente e che i pneumatici siano adatti alla stagione in cui state acquistando l’auto. Controllate che le dimensioni degli pneumatici siano quelli indicati sul libretto di circolazione.

Verifica delle luci

Controllate il funzionamento di tutte le luci esterne: fari, luci di posizione, indicatori di direzione, luci di stop e luci di retromarcia. Un funzionamento corretto è essenziale per la sicurezza stradale.

Ultimo consiglio

Ricordate che la chiave per un buon acquisto è la pazienza: prendetevi tutto il tempo necessario per fare i controlli adeguati e, in caso di dubbi, non esitate a consultare un professionista. Ultimo consiglio: se è troppo bello per essere vero, probabilmente non è vero.

Copyright Image: Sinergon LTD