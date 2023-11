Hyundai venderà le auto su Amazon e i concessionari ringraziano

Hyundai inaugura un’era nuova nelle vendite auto, offrendo l’opzione di acquistare su Amazon dal 2024. E i concessionari sono d’accordo.

Hyundai al Salone di Los Angeles ha svelato non solo la nuova Santa Fe, ma anche il progetto per iniziare la vendita di auto su Amazon a partire dal 2024, segnando una svolta significativa nel settore automobilistico. La strategia sembra tendere verso una semplificazione dell’acquisto delle auto, offrendo agli acquirenti la possibilità di ricevere il veicolo a domicilio o ritirarlo presso un concessionario.

Questo modello di vendita, tuttavia, non implica un acquisto diretto da parte del consumatore. I concessionari auto, come emerge dal comunicato ufficiale, saranno coinvolti attivamente nella vendita attraverso il marketplace di Amazon negli USA. La reazione dei concessionari a questa innovativa iniziativa è ancora da valutare, ma si prevede una generale approvazione, considerando il loro ruolo attivo nella pubblicazione delle offerte.

Confrontando con esperienze precedenti nel campo delle vendite online di auto si nota come Hyundai abbia scelto un approccio diverso in collaborazione con Amazon, potenzialmente meno conflittuale. I vantaggi specifici per gli utenti nell’acquisto di auto tramite Amazon restano da definire, oltre ai benefici per i membri Prime e alla maggiore facilità di ricerca.

Il sito Hyundai USA già permette agli utenti di esplorare le auto disponibili fino a 250 miglia di distanza, con vari filtri applicabili. Tuttavia, spesso è necessario interagire direttamente con i concessionari per completare l’acquisto. Se la collaborazione con Amazon permetterà di bypassare questa necessità, potrebbe rappresentare un vantaggio significativo per chi preferisce evitare la pressione delle trattative di vendita.

La collaborazione tra Hyundai e Amazon non si limita alla vendita di auto. A partire dal 2025, Hyundai prevede di integrare l’assistente vocale Amazon Alexa nei suoi veicoli. Inoltre, la casa automobilistica sud coreana ha in previsione di adottare Amazon Web Services (AWS) come principale fornitore di servizi cloud, mirando a migliorare i processi di produzione, la sicurezza e lo sviluppo di veicoli connessi.

