La nuova Hyundai Santa Fe ha fatto il proprio debutto al Salone di Los Angeles. Secondo la casa automobilistica sud coreana, il nuovo veicolo è stato progettato seguendo il concetto di “Apertura per Maggiori Possibilità”, che la dice lunga sugli obiettivi di Hyundai.

Le novità più significative del Santa Fe includono un passo allungato, la presenza di serie di tre file di sedili e sul mercato americano l’abbandono del motore V6 a favore di un propulsore turbo a quattro cilindri. Tra le innovazioni tecnologiche spiccano un display infotainment panoramico-curvo, due pad di ricarica wireless e un vano per la sterilizzazione UV-C.

Esternamente, il nuovo Santa Fe si presenta con un aspetto più squadrato e robusto. Linee decise attorno alle ruote e una forma trapezoidale enfatizzano i parafanghi e il paraurti anteriore, mentre il portellone posteriore squadrato suggerisce un ampio spazio interno. Hyundai intende offrire una combinazione ideale tra vita cittadina e avventura all’aria aperta con il nuovo Santa Fe, che si allunga di oltre 5 cm.

All’interno, questo incremento di lunghezza e l’allargamento del passo del veicolo si traducono in più spazio per le gambe nella seconda fila e maggiore comfort per la terza fila, ora standard. Lo spazio per i bagagli aumenta leggermente, ma la maggior parte dello spazio aggiuntivo è destinato alle seconde e terze file di sedili. Le versioni più ricche del Santa Fe 2024 avranno anche nuove tecnologie, che come accennato comprendono un pad di ricarica wireless doppio e un display più grande e curvo che combina gli schermi informativi del conducente e lo schermo del sistema di infotainment.

Per quanto riguarda il design, Hyundai ha optato per uno spazio definito “a terrazza” per il portellone posteriore e l’area di carico, tenendo conto delle tendenze dei consumatori verso attività all’aperto come il campeggio e sport che richiedono molto equipaggiamento. Materiali ecologici sono stati utilizzati per le superfici morbide all’interno del SUV.

La nuova Santa Fe sarà alimentata da due opzioni di motorizzazione. Il precedente motore V6 è stato sostituito da un motore turbo da 2,5 litri della famiglia Theta III, abbinato a una trasmissione a doppia frizione a otto velocità che eroga 277 cavalli di potenza (203,7 kW).

Il modello ibrido della Santa Fe utilizzerà un motore turbo da 1,6 litri (famiglia Gamma III) e una trasmissione automatica a sei velocità. Un motore aggiuntivo, integrato nella trasmissione, aumenta la potenza totale a 232 cavalli (170,6 kW).

Per chi desidera un’esperienza off-road più intensa, il modello Santa Fe XRT includerà barre sul tetto integrate, pneumatici all-terrain da 30 pollici, 3,8 cm di altezza da terra in più e una capacità di traino di 2.041 kg.

Il modello standard a benzina del Santa Fe 2024 entrerà nel mercato statunitense a marzo del 2024, seguito dalla versione ibrida in primavera.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED