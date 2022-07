Il rendering della nuova Hyundai IONIQ 6 cabrio convince a metà

La nuova Hyundai IONIQ 6 non è ancora stata presentata ufficialmente, sebbene siano state diramate le prime immagini, che già nascono versioni fantasiose di possibili varianti.

Nei rendering di oggi in arrivo direttamente dalla Corea, ecco che viene immaginata una possibile Hyundai IONIQ 6 Cabrio che ci piace sia per l’idea di viaggiare in elettrico all’aria aperta, sia per le proporzioni che rimangono pressoché identiche rispetto all’originale.



Un po’ meno convincente la Hyundai IONIQ cabrio con la capote chiusa, che sembra arretrata posteriormente per seguire la linea del parabrezza, ma con il risultato di mandare tutto in avanti l’abitacolo.

Ma non finisce qui, perché c’è anche il rendering per una versione wagon che invece non funziona, soprattutto per il montante posteriore a filo del lunotto posteriore che la fa sembrare una Ssangyong Rodius. E non è un complimento, ovviamente.

Detto questo, è tutto da vedere se nei piani di Hyundai c’è ci sono davvero varianti dell’ultima IONIQ e come si dice in questi casi, mai dire mai.

