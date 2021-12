Hyundai TheFork: i benefici della mobilità sostenibile

Protagonista della prima iniziativa della partnership Hyundai Kona nelle sue tre versioni elettrificate: Mild Hybrid, Hybrid ed Electric.

Hyundai TheFork: la casa automobilistica ha siglato una partnership all’insegna della sostenibilità con TheFork per raccontare i benefici e i vantaggi della mobilità elettrificata.

Partendo da una prospettiva incentrata sul tempo libero di qualità e sull’enogastronomia, la collaborazione mira a sostenere la mobilità pulita come strumento indispensabile per arrivare a una società a zero emissioni, obiettivo da tempo al centro della filosofia di Hyundai e si inserisce nel più ampio disegno del brand di illustrare i suoi valori e i suoi modelli attraverso iniziative innovative e collaborazioni con partner affini dal punto di vista valoriale.

La partnership tra Hyundai e TheFork ha preso il via in occasione della terza edizione di TheFork Restaurants Awards – New Openings, di cui Hyundai è stata sponsor ufficiale e prevede diverse attività che coinvolgono gli utenti di TheFork.

La prima di queste iniziative è denominata “Hyundai Kona ti porta a cena con TheFork” e vede protagonista Kona nelle sue declinazioni elettrificate (Mild Hybrid, Hybrid e Electric): fino al 31 dicembre 2021, chi deciderà di acquistare una delle tre versioni del SUV compatto Hyundai, riceverà in omaggio una Gift Card di TheFork da 150 euro della durata di 18 mesi, utilizzabile in uno degli oltre 10.000 ristoranti aderenti al circuito TheFork PAY.

La collaborazione con TheFork è coerente con la strategia globale di Hyundai che ha annunciato il suo impegno a diventare carbon neutral entro il 2045 attraverso un approccio integrato basato su tre pilastri: mobilità pulita, piattaforme di nuova generazione ed energia verde, insieme all’uso di energia rinnovabile negli impianti di produzione e investimenti in tecnologie future, come il Vehicle-to-grid (V2G) e il Second Life Battery Energy Storage System (SLBESS).

