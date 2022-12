Grave incidente durante le riprese di Top Gear, interviene l’eliambulanza

Freddie Flintoff, ex giocatore di cricket inglese diventato ospite fisso dello show nel 2019, è rimasto coinvolto in un incidente durante un le riprese di Top Gear. Come riportato da The Sun, l’incidente ha richiesto assistenza medica sul posto con Flintoff che è stato poi trasportato in aereo in ospedale per ulteriori accertamenti e cure.

Una testimone ha dichiarato che Flintoff non stava correndo al momento dell’incidente e che erano state prese tutte le misure di sicurezza. Anche i co-conduttori Chris Harris e Paddy McGuiness si trovavano sul circuito, ma Flintoff era l’unico impegnato nelle riprese per il programma tv.

La BBC ha confermato la notizia aggiungendo che, sebbene Flintoff sia ancora ricoverato in ospedale al momento della stampa, non sia in pericolo di vita. Detto questo, il network non ha rilasciato aggiornamenti sulle sue condizioni, aggiungendo che ulteriori informazioni saranno divulgate a tempo debito.

“Freddie è rimasto ferito in un incidente avvenuto questa mattina sulla pista di prova di Top Gear, e i medici dell’equipaggio sono intervenuti immediatamente sulla scena“, ha dichiarato un portavoce della BBC. “È stato portato in ospedale per ulteriori cure e confermeremo ulteriori dettagli a tempo debito“.

Non è la prima volta che Flintoff rimane coinvolto in un incidente. E’ già capitato due volte durante il suo primo anno nello show, quando si è schiantato contro una bancarella di un mercato e quando è andato fuori strada dopo aver finito una gara di accelerazione.

Entrati nella storia gli incidenti di Richard Hammond nel periodo d’oro di Top Gear, quando presentata il programma insieme a Jeremy Clarkson e James May. Qui sotto il video di quando rischiò la vita su un dragster a propulsione jet lanciato 460 km/h.

