Apple sta studiando la funzione crash detector per far chiamare automaticamente il 911 o il 112 in caso di incidente auto.

A partire dal prossimo anno, gli utenti di iPhone coinvolti in un incidente d’auto potrebbero inviare automaticamente una chiamata al 911, ovvero il numero delle emergenze in USA che corrisponde al nostro 112.

La funzionalità “crash detection” per iPhone e Apple Watch utilizzerà i dati forniti dai sensori integrati nei dispositivi Apple, tra cui l’accelerometro, per rilevare gli incidenti d’auto. In estrema sintesi, quando viene rilevato un improvviso picco nell’accelerometro dello smartphone o dello smartwatch, ovvero una fortissima decelerazione, i dispositivi sono in grado di capire che è avvenuto un incidente. Si tratta sicuramente di un modo interessante per utilizzare la tecnologia dei sensori di movimento in un ambito importante come quello della sicurezza stradale.

C’è da dire che al momento non ci sono conferme ufficiali, così come non sono state comunicate date certe sul rilascio della crash detection. Quello invece che è certo, è che grazie ai dati condivisi dagli utenti in forma anonima, Apple ha rilevato 10 milioni di possibili incidenti, dei quali più di 50.000 hanno comportato una chiamata al 911. Cosa vuol dire? Da una parte la distanza tra i numeri dice che l’algoritmo è da perfezionale, dall’altra è anche possibile che la chiamata sia stata fatta da un’altra persona all’interno o all’esterno del veicolo, che non utilizza prodotti Apple.

L’idea non è nuova

Apple non è comunque la prima a lanciare una funzione di crash-detection per i propri smartphone. Google aveva aggiunto una funzione simile nel Pixel nel 2019. C’è da aggiungere che sull’App Store ci sono app che offrono proprio il rilevamento automatico degli incidenti automobilistici, che in questo caso viene effettuato tramite l’intelligenza artificiale ed il tracciamento della posizione.

Non ultimo, sono diversi i costruttori automobilistici che hanno messo a disposizione funzioni simili, sia attraverso app proprietarie, sia a livello di automobile con chiamate che vengono inviate dalla vettura ad un numero di emergenza.

