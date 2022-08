Fotospia del Baby SUV Jeep in Italia

Iniziano gli avvistamenti in Italia dei prototipi con le fotospia del baby suv di Jeep. Si tratta di un modello per il quale non è ancora certo il nome, e che appunto viene confidenzialmente chiamato “baby suv”. Il prototipo di queste immagini è stato immortalato mentre era parcheggiato a Catania.

Sappiamo che tratta di un suv di piccole dimensioni che sarà proposto con motori tradizionali ma anche come auto elettrica. Si tratta di uno dei primi modelli congiunti di Stellantis, per il quale verrà infatti usata la piattaforma modulare CMP compatta di derivazione PSA, già impiegata ad esempio per Peugeot 208 e 2008, Opel Corsa e Mokka e DS3 Crossback.

Nonostante sia camuffato non ci sono segreti nel design, già visto tempo fa nei rendering ufficiali. Sappiamo che sul frontale c’è una griglia a sette barre progettata per migliorare l’efficienza aerodinamica.

Nei rendering è azzeccato il contrasto nero e giallo, con il nero in particolare è ispirato al mondo 4×4. Il colore nero sul cofano ricorda quello dei modelli Trailhawk mentre i montanti posteriori sono simili a quelli visti su Jeep Compass.

Il nuovo baby suv Jeep verrà prodotto in Polonia, nella fabbrica ex Fiat di Tychy, mentre per la produzione si dovrà attendere il 2023.

