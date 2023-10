Kia EV3: il nuovo concept suv compatto e premium

Kia EV3 rappresenta la visione di Kia per un Crossover Utility Vehicle elettrico compatto in grado di offrire la massima funzionalità di utilizzo, mantenendo un elevato piacere di guida, senza alcun compromesso. Si distingue per la stessa tecnologia, praticità e design del SUV di punta, EV9, proposto in dimensioni più compatte e accessibili.

Potrebbe sembrare una contraddizione, ma offrire soluzioni di design creative e innovative unendo ispirazioni apparentemente contrastanti è il fulcro della filosofia di design Opposites United di Kia. Per il Concept EV3, i designer di Kia hanno tratto grande ispirazione dal pilastro della filosofia “Joy for Reason”.

Il design dell’abitacolo del Concept EV3, con il parabrezza proteso in avanti e la lunga linea del tetto spiovente, crea una silhouette unica. Il disegno definito dei passaruota squadrati, tagliati con angoli asimmetrici, spicca in un insieme inaspettato e di grande impatto. A questo si contrappone il parabrezza avvolgente e il montante C sconnesso, che collegano le superfici dell’abitacolo e conferiscono al tetto un aspetto fluttuante.

All’interno, il Concept EV3 unisce una praticità eccezionale con un’atmosfera e un design dell’abitacolo dinamico. Come per l’esterno, il pilastro “Joy for Reason” gioca un ruolo fondamentale, unendo valori apparentemente opposti per concretizzare un preciso linguaggio di progettazione, dando come risultato un abitacolo in cui è piacevole viaggiare, e, allo stesso tempo, fornendo uno spazio ampio, indispensabile per uno stile di vita attivo.

Gli interni del Concept EV3 offrono anche un ambiente che promuove il benessere emotivo. Migliorati da un’illuminazione soffusa, la forma e la superficie avvolgenti e ultra pulite del cruscotto, dalle linee personalissime decisamente raffinate, infondono un senso di ampiezza quasi ad offrire infinite opportunità in ogni viaggio.

Il design ergonomico avanzato dei sedili e i materiali ecologici utilizzati, in linea con l’etica Kia di raggiungere la sostenibilità su larga scala, si combinano con mini tavoli che ruotano in lunghezza, posizione e angolazione. Insieme al movimento dei sedili, i tavoli permettono quattro modalità di regolazione: Concentration, Social, Refreshing e Storage. Il sedile posteriore ribaltabile è altrettanto flessibile e può essere facilmente ripiegato verso l’alto, consentendo di riporre bagagli ingombranti come scooter elettrici e biciclette.

Per il concept EV3 sono state utilizzate strutture in fibra naturale – anziché in carbonio – per un design dei sedili ultraleggero e più sottile. La texture eccezionalmente resistente e sostenibile conferisce agli interni un’estetica più elegante e moderna, enfatizzata dalle rilassanti tonalità naturali.

Il team CMF ha elaborato un inedito rivestimento dei sedili con l’applicazione della tecnologia 3D Knit. Con questa metodologia le fibre naturali non solo assumono un sorprendente effetto ottico tridimensionale, unito ad una sensazione tattile unica data dalla superficie eccezionalmente morbida, ma anche, grazie a cuciture e giunzioni sensibilmente ridotte e alla conseguente eliminazione degli scarti, si distinguono per un’efficienza senza eguali nella categoria dei rivestimenti per interni auto.

