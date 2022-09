L’anteprima del nuovo restyling di Kia Sorento

Continuano gli avvistamenti dei prototipi del restyling della nuova Kia Sorento, con foto spia che abbiamo pubblicato in diverse occasioni. Immagini che sono servite per una prima ipotesi, che oggi incomincia ad essere sempre più simile a quello che potrebbe essere la versione definitiva grazie ai nuovi rendering di Kolesa.

Ricordiamo che il SUV coreano è stato introdotto per la prima volta nel 2002, con la quarta generazione presentata per la prima volta all’inizio del 2020. Sono passati solo due anni e mezzo, ma la casa automobilistica coreana sta già preparando un restyling.

Le parti anteriore e posteriore sono ancora pesantemente mimetizzate nelle foto spia ma si può già vedere, o intuire, qualcosa. I maggiori cambiamenti dovrebbero concentrarsi sull’anteriore, con fari verticali completamente nuovi. Si tratterebbe di una soluzione simile utilizzata sull’ammiraglia crossover elettrico EV9.

La griglia anteriore nel suo insieme manterrebbe la sua forma trapezoidale, mentre potrebbe arrivare una nuova finitura. Un aggiornamento probabile per anche il paraurti anteriore, al contrario di cofano e i parafanghi anteriori che rimanerebbero uguali. Non sarebbero previsti cambiamenti significativi sul lato e non ci sono differenze visibili rispetto all’attuale SUV attraverso il camouflage sul retro. A quanto pare, questa Kia Sorento manterrà luci verticali separate. Tuttavia, contiamo sul fatto che la grafica sarà aggiornata, e potrebbe esserci anche una striscia LED orizzontale, come visto su altre novità di Kia.

Dal punto di vista dei motori ed in generale della tecnologia, si prevedono aggiornamenti ma non stravolgimenti rispetto all’offerta attuale, che in Italia vede una versione ibrida con motore 1.6 T-GDi Hybrid 2WD 6AT da 230 CV ed una Plug-In ibrida con motore 1.6 T-GDI PHEV 4WD 6AT da 265 CV che abbiamo provato nella nostra recensione.

—–

