Ecco le immagini della nuova Kia EV9: come sarà il SUV elettrico

La scorsa settimana abbiamo visto le prime immagini della Kia EV9 impegnata in una serie di test, grazie ai quali abbiamo l’opportunità di valutare come apparirà la novità.

All’inizio dello scorso anno, l’azienda coreana ha svelato la strategia di sviluppo del Piano S, secondo la quale Kia intende concentrarsi sullo sviluppo e la produzione di veicoli elettrici. E’ arrivata prima la EV6, che ha vinto meritatamente l’Auto dell’Anno. Come sappiamo, sarà affiancata dalla Kia EV9, che diventerà una versione di produzione dell’omonimo concept, che avevamo visto a Francoforte.

Ecco allora che arrivano i rendering di Kolesa che ci mostrano un modello che ci sembra essere molto vicino a come apparirà nella produzione finale. Rispetto al concept, le proporzioni e la forma del corpo dovrebbero essere leggermente diverse. Il parabrezza sarà più inclinato, con uno sbalzo posteriore maggiore.

Davanti, la differenza più evidente potrebbero essere i fari, più tradizionali ed in generale, ci saranno alcuni spunti presi dal grande SUV Telluride, che ha ricevuto un restyling proprio lo scorso Aprile.

Lateralmente vediamo linee più semplici, mentre i caratteristici passaruota potrebbero mantenere la forma squadrata, con rivestimenti in plastica angolari. Ci saranno specchietti laterali tradizionali, così come maniglie delle porte a scomparsa, simili a quelli visti sulla EV6.

Per quanto riguarda la parte posteriore, il portellone potrebbe essere meno convesso, con una linea orizzontale nella parte inferiore. In questi rendering la vediamo con una delle varianti dei cerchi originali disponibili per questo modello.

Kia EV9 sarà costruito sulla stessa piattaforma modulare E-GMP (Electric Global Modular Platform) della EV6. Non ci sono ancora altri dati tecnici sulla novità in arrivo, ma è possibile che i numeri siano simili proprio a quelli della EV6, che arriverà a breve nella versione GT con 585 CV e sulla quale siamo già saliti per un brevissimo test drive.

