Kia 105 Save the Sea 2022 è l’iniziativa che porterà musica, dj, concerti, giochi, gadget, intrattenimento e molto altro ancora nelle più rinomate e divertenti località balneari italiane. Con Plastic Free Odv Onlus, un’associazione di volontariato nata con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, oltre al divertimento c’è la volontà di diffondere il messaggio che ciascuno di noi nel proprio piccolo può fare qualcosa per salvare il pianeta.

Kia e l’impegno nella sostenibilità

Nell’evoluzione del linguaggio di Kia, anche un’altra parola strategica ha fatto il suo ingresso nel vocabolario della nuova brand identity del marchio: la sostenibilità. Kia ne ha fatto uno dei pilastri della propria crescita futura. Il primo step fondamentale della strategia di Kia è rappresentato dal programma per raggiungere entro il 2045 la carbon neutrality, che poggia su tre pilastri chiave: “Mobilità sostenibile”, “Pianeta sostenibile” ed “Energia sostenibile”.

I tre pilastri chiave saranno le fondamenta di Kia su cui poggerà l’impegno nel ridurre le emissioni in tutti gli aspetti operativi: dalla fornitura alla logistica, dalla produzione all’utilizzo dei veicoli fino allo smaltimento dei rifiuti. Entro il 2045 Kia si è posta l’obiettivo di ridurre del 97% rispetto al 2019 il livello di emissioni totali. La conquista della carbon neutrality avverrà anche con alcune misure aggiuntive di compensazione. Si lavorerà quindi all’abbattimento delle emissioni a livello di siti produttivi, al potenziamento dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabili e infine con l’obiettivo di giungere al 2035 offrendo al mercato esclusivamente veicoli elettrici e al 2045 con una vera e propria carbon neutrality.

Nuova Kia Niro

La nuovissima Kia Niro è un concentrato di tecnologia ed è la vettura di Kia pensata per agevolare la transizione verso una mobilità globale sostenibile. Niro è disponibile con tre varianti di powertrain: ibrido elettrico (HEV), ibrido plug-in (PHEV) e 100% elettrico (BEV) al fine di soddisfare tutte le esigenze dettate dalle differenti modalità di utilizzo quotidiano.

Nuova Niro evolve nel design esterno proponendo linee completamente riviste che donano alla vettura un carattere spiccato rispetto alla versione precedente. Per l’abitacolo invece sono stati utilizzati materiali riciclati dall’effetto premium e l’attento design ha contribuito all’aumento dello spazio per i passeggeri nonché a evidenziare le notevoli prerogative di sostenibilità ambientale di Niro.

Kia 105 Save the Sea 2022: gli appuntamenti

Lo staff di Radio 105 coinvolgerà i partecipanti intrattenendoli con attività di animazione e distribuzione di gadget e non solo. Gli eventi prenderanno il via la mattina con un’attività di pulizia delle spiagge in collaborazione con Plastic Free (il recruiting on air è partito il 22 giugno) e nel corso della giornata il villaggio ospiterà al proprio interno l’animazione di Radio 105 e di Plastic Free con giochi e coinvolgimento dei presenti anche su argomenti relativi ad un approccio più sostenibile alla vita, insieme alle attività organizzate dagli importanti sponsor del tour per il pubblico. La giornata si chiuderà con lo show serale: sul palco allestito nel villaggio andrà in scena l’esibizione gratuita di artisti molto amati della scena musicale italiana.

9 luglio, Senigallia, concerto di The Kolors e di Berna

16 luglio, Jesolo, concerto dei Gemelli Diversi e di Berna

23 luglio, Tropea, concerto di Riki, di Aka7 e di Berna

